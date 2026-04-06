Новости СГМУ: генерал Иванов стал кандидатом медицинских наук

В Архангельске состоялось расширенное заседание ученого совета Северного государственного медицинского университета. В мероприятии принял участие заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России – начальник управления медицинского обеспечения генерал-майор внутренней службы Николай Иванов.

Также на заседание были приглашены главный психиатр МВД России полковник внутренней службы Елена Ичитовкина, заместитель начальника УМВД России по Архангельской области полковник внутренней службы Андрей Гневашев, начальник тыла регионального УМВД России полковник внутренней службы Алексей Егорычев и начальник медико-санитарной части УМВД России по Архангельской области полковник внутренней службы Алексей Арендарь.

В режиме видео-конференц-связи присоединились Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников Республики Узбекистан и Бухарский государственный медицинский институт.

С 2009 года Северный государственный медицинский университет Минздрава России тесно взаимодействует с медицинскими организациями Министерства внутренних дел Российской Федерации в интересах сохранения здоровья сотрудников органов внутренних дел.

Специалисты СГМУ и МВД России проводят совместные научные исследования в области медико-психологической реабилитации сотрудников, профилактики социально значимых заболеваний, укрепления здорового образа жизни. Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных медицинских кадров для органов внутренних дел Российской Федерации. Сотрудники подведомственных МВД России медицинских организаций проходят дополнительное обучение, в том числе защищают диссертации на соискание ученых степеней кандидатов и докторов наук.

В ходе заседания исполняющая обязанности ректора СГМУ Надежда Былова вручила Николаю Иванову диплом кандидата медицинских наук.

В своем выступлении заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России отметил, что многолетнее сотрудничество позволило объединить научный потенциал университета, клинический опыт ведущих медицинских организаций и практико-ориентированные исследования. Это содействовало созданию современной межведомственной платформы, ориентированной на развитие научных исследований в области медицинского обеспечения. Платформа способствует внедрению инновационных технологий и совершенствованию медицинского сопровождения сотрудников органов внутренних дел.

Совместно с заведующим кафедрой медико-биологической и экологической защиты Академии гражданской защиты МЧС России, членом-корреспондентом Академии инженерных наук, заслуженным врачом Российской Федерации, доктором медицинских наук, профессором Павлом Авитисовым Николай Иванов вручил медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» профессору кафедры терапевтической стоматологии Татьяне Виловой.