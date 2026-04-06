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Чудеса Соловков. Овощехранилище превратится в сервисный центр

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проведение работ по реконструкции овощехранилища для размещения информационно-сервисного центра Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

Это одноэтажное строение, которое представляет собой единый объем прямоугольной формы. Его общая площадь составляет чуть менее 1200 кв. м.

«Особенность архитектурного облика здания – стены, облицованные историческим валунным камнем. Его кровля металлическая, четырехскатная, со свесами по периметру.

Овощехранилище построено в 1932 году, не эксплуатируется с 1992 года. Оно не относится к числу объектов культурного наследия. При этом проектом предусмотрено максимальное сохранение его внешнего вида», – рассказал специалист Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Дмитрий Федорин.

По проекту в информационно-сервисном центре будут созданы выставочные и административные помещения для обеспечения работы персонала и приема посетителей.

«Вестибюли центра оснастят зонами гардероба, прилавками с сувенирной продукцией, бюро, пунктами продажи билетов и постом охраны.

Также будет устроен экспозиционный зал. Его особенностью станет демонстрация фрагмента исторических деревянных конструкций, восстановленных из элементов составных частей существующей стропильной системы», – добавил Дмитрий Федорин.

В восточной части информационно-сервисного центра запроектирован актовый зал для проведения общественных мероприятий. Кроме того, там расположены технические помещения.

Для посетителей, ожидающих снаружи, в том числе маломобильных групп населения, организован блок санузлов с отдельным входом.

Застройщик – Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага
 Генеральный проектировщик – ООО «ЛЕНМЕТРОСТРОЙ» 

08 июнь 12:17 | : Будни

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