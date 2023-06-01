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На Соловках построят новое здание музея

  Положительное заключение Главгосэкспертизы России получил проект экспозиционно-административного здания музея на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких островов». В целом за последний год ведомство выдало семь заключений по объектам Соловецкого архипелага, в их числе как проекты реставрации памятников Соловецкого монастыря, так и строительство новых зданий и сооружений для обеспечения жизнедеятельности музейного комплекса и одноименного поселка в Приморском районе Архангельской области.

           Новое одноэтажное здание музейно-выставочного комплекса возведут в южной части поселка Соловецкий, на южном берегу Святого озера. Площадка строительства расположена в границах объекта культурного наследия федерального значения «Религиозно-историческое место «Соловецкий архипелаг», XV в. – середина XX в.», недалеко от Соловецкого монастыря.

          «У каждого из вновь проектируемых и возводимых объектов на Соловках есть свои особенности, при этом их надо органично вписать в существующий ландшафт, соблюдая все требования особой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности в границах памятника культурного наследия. Все эти требования в полной мере соблюдены при размещении нового административно-выставочного комплекса музея-заповедника», – отметила Светлана Балашова, заместитель начальника Главгосэкспертизы России.

          Согласно проектной документации общая площадь здания музея составит 3848,1 кв. м. На кровле здания предполагается устройство прогулочной дорожки и обзорной площадки с гравийным покрытием.

          В проектной документации также откорректированы решения по безопасной эксплуатации объекта, в том числе и по обеспечению беспрепятственного доступа в здание маломобильных посетителей. В помещениях музейного комплекса предусмотрено два рабочих места для людей с ограниченными возможностями.

          В качестве одного из условий согласования проектной документации Международным советом по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) было планирование (регулирование) посещения Соловецкого архипелага и разделения туристических и паломнических потоков в целях снижения антропогенной нагрузки на основные элементы архитектурного-природного ландшафта и сохранения сакральной ценности Соловецкого монастыря как одного из характерных атрибутов выдающейся универсальной ценности объекта всемирного наследия.

           Застройщик – Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник».

           Генеральный проектировщик – «Межобластное научно-реставрационное художественное управление». 

04 сентябрь 10:59 | : Культура

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