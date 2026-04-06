23% архангелогородцев не боятся признаться коллегам в ментальных проблемах

23% работающих архангелогородцев заявили, что всегда получали поддержку от коллег, когда те узнавали о том, что у них проблемы со здоровьем или психологические сложности. На практике пока лишь 22% участников опроса никогда не рассказывают коллегам о состоянии своего здоровья, 67% делают это время от времени, и только 11% — часто.


«Между тем опрос показал также, что сотрудники стали реже обсуждать свое психологическое состояние на работе с HR-менеджером или руководителем: с 2024 года доля тех, кто решался на это, сократилась более чем вдвое — с 23% до 11%. Возможно, это связано с тем, что компании стали чаще включать в работу коллективов корпоративных психологов и помощь психологических онлайн-сервисов. По данным hh.ru, если в 2024 году вакансий, в которых упоминались подобные бонусы, насчитывалось порядка 7 тыс., то в 2026 — уже более 12 тыс., что на 71% больше, чем два года назад», — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям


Запрос на корпоративную психологическую поддержку велик — это значимый фактор при выборе работодателя: как показало исследование, 29% соискателей оценивают важность наличия таких программ в компании на 4-5 баллов по пятибалльной шкале. Это подтверждает и статистика Alter: по данным платформы, за минувший год объем сессий с психологом у корпоративных клиентов вырос на 13,4% по сравнению с годом ранее — растет как количество работодателей, предоставляющих доступ к психологической помощи, так и количество сотрудников внутри компаний, использующих эту возможность. 

19 май 08:43

