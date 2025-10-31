Зафиксирована мощнейшая солнечная вспышка максимального класса X

Перед вспышкой была зафиксирована серия из 17 интенсивных выбросов, многие из которых достигали уровня M и выше, сообщает Регион29 со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

На Солнце зафиксирована вспышка максимальной, экстраординарной силы — самого высокого класса. Об этом изданию «Московский комсомолец» сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Выброс произошёл в 02:57 по московскому времени, его энергетический уровень составил X8.1 — один из наиболее значимых показателей за весь текущий солнечный цикл, сообщает ИКИ РАН.

По мнению учёных, перед вспышкой была зафиксирована серия из 17 интенсивных выбросов, многие из которых достигали уровня M и выше. Такую мощность корональные выбросы имели лишь два раза — 3 октября и 14 мая 2024 года. За последнее десятилетие аналогичное количество мощных вспышек наблюдалось только 29 декабря 2024 года.

Активная зона Солнца, породившая вспышку класса X8.1, располагалась примерно на 35 градусов от направления «Солнце–Земля». Как отмечают эксперты, такое расположение снижает вероятность попадания выброшенной солнечной материи прямо на нашу планету. Тем не менее, возможен вариант прохождения потока по касательной, однако однозначные выводы будут сделаны после нескольких часов наблюдений.

Учёные напоминают, что усиление солнечной активности связано с приближением пика текущего 11-летнего цикла. В ближайшие месяцы ожидается сохранение высокого количества вспышек и выбросов, некоторые из которых могут вызывать геомагнитные возмущения на Земле.

Ранее специалисты предупреждали о возможности серьезных магнитных бурь в середине февраля 2026 года, обусловленных направленными к Земле выбросами корональной массы, которые могут повлечь заметные изменения в магнитном поле нашей планеты.