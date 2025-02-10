Участнику Северных конвоев из Великобритании исполнилось 100 лет

Кавалер медали Ушакова, ветеран Северных конвоев, неоднократно бывавший в России, председатель Совета международного клуба «Русский Ковой», Эрнст Дэвис сегодня отметил 100-летие. В этот день в адрес ветерана прозвучали и поздравления из Архангельска, в который ему довелось прийти с последним союзным конвоем в победном 1945 году.

Сейчас их в Великобритании осталось всего несколько человек – тех, кто в 1941-45 годах участвовал в великой эпопее Северных конвоев, которую Уинстон Черчилль назвал «самым пагубным путешествием в мире». Это была не просто уникальная военная операция по доставке грузов, проведенная в годы Великой Отечественной войны моряками стран антигитлеровской коалиции. Это символ их героизма и мужества, веры в общую Победу. В борьбе против общего врага - гитлеровского нацизма родилась дружба наших моряков. 120 союзных кораблей и судов погибло в Арктике, тысячи моряков не вернулись домой. Для всех них без различия национальностей и вероисповедания последним пристанищем стало море, которое не вернуло матерям – сыновей, детям – отцов, мужей – женам.

На вековой юбилей в Лондоне собрались родственники, друзья ветерана. В его адрес прозвучали поздравления от официальных лиц, юбиляра приветствовал военный оркестр. Теплые слова и пожелания долгих лет жизни из города воинской славы Архангельска господину Эрнсту Дэвису передала архангелогородка Марина Пироговская.

- Я участвовал в самом последнем конвое в Россию в апреле 1945-го. Уже было понятно, что скоро победа, но легче нам от этого не было, нас все равно топили. На моих глазах немцы потопили корабль с моими боевыми товарищами. Это были последние жертвы войны. Их не смогли спасти, хотя спасатели были рядом. Все, кто проводил в ледяной воде больше трех минут, погибали. Долго еще по морю плавали шлюпки, в которых гребцы сидели неподвижно под коркой льда, - вспоминает Эрнст Дэвис.

Он родился 18 марта 1925 г. в Хокстоне, Лондон. В 1943 году в день своего 18-летия поступил добровольцем на службу в военно-морской флот. Служил на фрегате «Cotton», который был построен в США и передан Великобритании по программе ленд-лиз. На нем участвовал в двух последних арктических конвоях, обеспечивая охрану транспортов, доставлявших в северные порты СССР – Архангельск и Мурманск вооружение, военную технику, продовольствие и снаряжение. После войны, уволившись с флота, долгое время работал инструктором по вождению. Возглавлял клуб «Русский конвой» объединяющий ветеранов Великобритании и стран Британского Содружества – участников Северных конвоев и их потомков.

В России Эрнст Дэвис был 7 раз, в том числе в Архангельске на юбилеях Победы и прихода конвоя «Дервиш». В августе 2015 года он принял участие в открытии памятника участникам Северных конвоев на набережной Северной Двины.

- Этот памятник будет вечным символом, поддерживая наше дело, - отметил десять лет назад господин Эрнст Дейвис.

В том же году он посетил Крым и Севастополь. Британские ветераны возложили цветы на мемориале – береговой батарее №35. Посетили Ливадийский дворец, где проходила Ялтинская конференция глав государств антигилеровской коалиции, и встретились с ветеранами Черноморского флота.

В 2017 году Эрнест Дэвис, как председатель клуба «Русский конвой», поддержал и полностью одобрил инициативу архангельского клуба «Братство Северных конвоев» о проведении в столице Поморья в составе Бессмертного полка шествия колонны Бессмертного экипажа, в которой архангелогородцы идут с портретами участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции. Бессмертный экипаж в Архангельске проходит в разных форматах – очно и он-лайн ежегодно.

- Эта идея очень уместна и является выражением правильного отношения к историческому наследию совместных усилий союзников во время Второй Мировой войны, - отметил господин Дэвис.

В день своего 100-летнего юбилея господин Дэвис попросил передать его наилучшие пожелания всем ветеранам Архангельска по случаю предстоящего празднования 80-летия Великой Победы. И благодарность всем архангелогородцам, которые помнят о вкладе союзников в разгром нацизма.

Правительству Великобритании в 2013 году учредило специальную награду - «Арктическую звезду», которые были вручены ветеранам Северных конвоев. А Россия по достоинству оценила их вклад разгром нацизма – участники союзных конвоев награждены медалями Ушакова, и юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне. Эти награды ветераны носят с гордостью!



