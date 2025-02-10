Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Участнику Северных конвоев из Великобритании исполнилось 100 лет

Кавалер медали Ушакова, ветеран Северных конвоев, неоднократно бывавший в России, председатель Совета международного клуба «Русский Ковой», Эрнст Дэвис сегодня отметил 100-летие. В этот день в адрес ветерана прозвучали и поздравления из Архангельска, в который ему довелось прийти с последним союзным конвоем в победном 1945 году. 

 Сейчас их в Великобритании осталось всего несколько человек – тех, кто в 1941-45 годах участвовал в великой эпопее Северных конвоев, которую Уинстон Черчилль назвал «самым пагубным путешествием в мире». Это была не просто уникальная военная операция по доставке грузов, проведенная в годы Великой Отечественной войны моряками стран антигитлеровской коалиции. Это символ их героизма и мужества, веры в общую Победу. В борьбе против общего врага - гитлеровского нацизма родилась дружба наших моряков. 120 союзных кораблей и судов погибло в Арктике, тысячи моряков не вернулись домой. Для всех них без различия национальностей и вероисповедания последним пристанищем стало море, которое не вернуло матерям – сыновей, детям – отцов, мужей – женам.

 На вековой юбилей в Лондоне собрались родственники, друзья ветерана. В его адрес прозвучали поздравления от официальных лиц, юбиляра приветствовал военный оркестр. Теплые слова и пожелания долгих лет жизни из города воинской славы Архангельска господину Эрнсту Дэвису передала архангелогородка Марина Пироговская. 

- Я участвовал в самом последнем конвое в Россию в апреле 1945-го. Уже было понятно, что скоро победа, но легче нам от этого не было, нас все равно топили. На моих глазах немцы потопили корабль с моими боевыми товарищами. Это были последние жертвы войны. Их не смогли спасти, хотя спасатели были рядом. Все, кто проводил в ледяной воде больше трех минут, погибали. Долго еще по морю плавали шлюпки, в которых гребцы сидели неподвижно под коркой льда, - вспоминает Эрнст Дэвис.

Он родился 18 марта 1925 г. в Хокстоне, Лондон. В 1943 году в день своего 18-летия поступил добровольцем на службу в военно-морской флот. Служил на фрегате «Cotton», который был построен в США и передан Великобритании по программе ленд-лиз. На нем участвовал в двух последних арктических конвоях, обеспечивая охрану транспортов, доставлявших в северные порты СССР – Архангельск и Мурманск вооружение, военную технику, продовольствие и снаряжение. После войны, уволившись с флота, долгое время работал инструктором по вождению. Возглавлял клуб «Русский конвой» объединяющий ветеранов Великобритании и стран Британского Содружества – участников Северных конвоев и их потомков.

 В России Эрнст Дэвис был 7 раз, в том числе в Архангельске на юбилеях Победы и прихода конвоя «Дервиш». В августе 2015 года он принял участие в открытии памятника участникам Северных конвоев на набережной Северной Двины.

- Этот памятник будет вечным символом, поддерживая наше дело, - отметил десять лет назад господин Эрнст Дейвис.

 В том же году он посетил Крым и Севастополь. Британские ветераны возложили цветы на мемориале – береговой батарее №35. Посетили Ливадийский дворец, где проходила Ялтинская конференция глав государств антигилеровской коалиции, и встретились с ветеранами Черноморского флота.

 В 2017 году Эрнест Дэвис, как председатель клуба «Русский конвой», поддержал и полностью одобрил инициативу архангельского клуба «Братство Северных конвоев» о проведении в столице Поморья в составе Бессмертного полка шествия колонны Бессмертного экипажа, в которой архангелогородцы идут с портретами участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции. Бессмертный экипаж в Архангельске проходит в разных форматах – очно и он-лайн ежегодно.

 - Эта идея очень уместна и является выражением правильного отношения к историческому наследию совместных усилий союзников во время Второй Мировой войны, - отметил господин Дэвис.

В день своего 100-летнего юбилея господин Дэвис попросил передать его наилучшие пожелания всем ветеранам Архангельска по случаю предстоящего празднования 80-летия Великой Победы. И благодарность всем архангелогородцам, которые помнят о вкладе союзников в разгром нацизма.

Правительству Великобритании в 2013 году учредило специальную награду - «Арктическую звезду», которые были вручены ветеранам Северных конвоев. А Россия по достоинству оценила их вклад разгром нацизма – участники союзных конвоев награждены медалями Ушакова, и юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне. Эти награды ветераны носят с гордостью!


18 март 13:03 | : Будни

Главные новости


Из истории поморского ЖКХ
Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (255)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20