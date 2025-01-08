Эпидемия коклюша подбирается к Поморью

На сегодняшний день известно об одном таком случае за неделю. Подробности распространения заразы у издания «Регион 29»:

- За неделю с 3 по 9 февраля в Архангельской области было зарегистрировано 377 случаев острых кишечных инфекций, из них 259 среди детей. Показатель заболеваемости составил 39,4 на 100 тысяч населения, что на 12,3% ниже уровня предыдущей недели.

За неделю в области было выявлено 7 случаев энтеровирусной инфекции, что соответствует показателю заболеваемости 0,7 на 100 тысяч населения. Этот уровень превышает средний многолетний показатель в 1,6 раза.

Также медиками было зарегистрировано 232 случая внебольничных пневмоний. Это на 3,3% меньше, чем на позапрошлой неделе и на 30,9% ниже среднего многолетнего показателя.

За шестую неделю 2025 года в области было зафиксировано 67 случаев COVID-19. По сравнению с пятой неделей уровень заболеваемости вырос на 13,6%.

Также за прошедшую неделю был зарегистрирован один случай коклюшной инфекции.

Роспотребнадзор региона продолжает проводить мониторинг и надзор за инфекционными заболеваниями на территории Архангельской области.