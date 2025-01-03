Национальные парки Поморья весь год находились под надежной охраной

Государственные инспекторы национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье» в 2024 году провели огромную работу по охране заповедных территорий. Рассказываем о главных происшествиях и правонарушениях, которые пресекли наши стражи порядка.

В течении 2024 года госинспекторы провели патрулирование 23 тысяч километров в пешем порядке, 107 тысячи километров проинспектировали на автомототранспорте и 27 тысячи километров — на мотолодках и катерах. А ещё — проехали 300 километров верхом на лошадях! Они чаще практиковали воздушное патрулирование с использованием беспилотных летательных аппаратов — общее время полётов составило 25 лётных часов. Также продолжалась наработка опыта по дистанционному выявлению правонарушений с использованием фотоловушек.

— Общее количество выявленных экологических правонарушений по сравнению с 2023 годом (90 нарушений) остаётся практически на прежнем уровне (86 нарушений)

— Нахождение на территории ООПТ без разрешения (44 случая) — остаётся самым распространённым типом нарушений.

— Количество случаев незаконного рыболовства возросло с 23 до 29 нарушений.

— Число выявленных нарушений правил пожарной безопасности в лесах остаётся прежним, это 3 административных дела. Связаны они с разведением костров в неположенном месте. Хотим напомнить, что за разведение костров в лесах придётся возмещать, размер которого зависит от площади повреждённой почвы.

— За незаконное движение транспортных средств вне дорог и водных путей общего пользования привлечено к административной ответственности 9 граждан, а троим водителям, которые нанесли вред лесам, дополнительно к штрафам предъявлены штрафы по 7166 рублей за каждое транспортное средство.

Заместитель директора Парка по охране территории Евгений Буторин поясняет, что в случае повреждения почвенного покрова и образования колеи размер ущерба в зависимости от площади повреждённой почвы увеличивается кратно и может составить до нескольких миллионов рублей! Что необходимо взять на заметку любителям езды по лесу и болоту на внедорожных автомобилях и иной внедорожной технике, тем более, что с учётом дополнительного коэффициента размер ущерба в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, увеличивается в 5 раз!

— Государственными инспекторами национальных парков «Кенозерский» и «Онежское поморье» за 2024 год изъято и арестовано 12 транспортных, плавательных средств и подвесных двигателей, одно огнестрельное охотничье оружие, 32 ставные объячеивающие сети, 12 сетных ловушек (рюжи, мерёжи), 72 кг. незаконно добытой рыбы, часть из которой, с признаками жизни, выпущена в естественную среду обитания.

— Учреждением наложено 78 административных штрафов общей суммой 229 600 рублей, из которых взыскано 142 490 рублей. Снижение размера взысканных средств связано с изменением законодательства, когда при уплате штрафа не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления штраф может быть уплачен в размере половины суммы. Соответственно за прошедший год количество правонарушений по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) сошло к нулю, хотя в иные годы за уклонение от исполнения административного наказания число протоколов достигало 24 штук!

— В 2024 г предъявлено 13 исков о возмещении вреда, причинённого природным комплексам на сумму 810 565 рублей, из которых взыскано 859 154 рубля (с учётом взысканных ущербов, наложенных в предыдущие годы).

— Общая сумма наложенных штрафов и предъявленных исков составляет более одного миллиона рублей, сумма взысканных штрафов и ущербов также превышает миллион.

Хочется отметить, что на хорошую взыскиваемость повлиял и тот факт, что после предварительно подписанного согласия на получение смс — извещений, извещений через электронную почту, мессенджеры и рассмотрения дела, лицу, привлекаемому к административной ответственности, сразу же, в электронном формате направляется копия Постановления о назначении административного наказания со всеми реквизитами по уплате штрафа и иска. Граждане также более активно стали пользоваться Госуслугами, где в личных кабинетах отображаются все штрафы и задолженности.

«Эти новшества помогают быстрее окончить исполнение постановления и приблизить окончание срока, в течении которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, что в будущем может учитываться как отягчающее обстоятельство», — отмечает заместитель директора Парка по охране территории Евгений Буторин.

Государственными инспекторами оперативных групп Парка выявлены браконьерские преступления, по которым в 2024 году возбуждены 3 уголовных дела. Одно из них связано с незаконной рубкой лесных насаждений в «Онежском Поморье», остальные два уголовных дела это, браконьерская добыча рыбы сетями в запретные нерестовые периоды на местах нереста и путях миграции к ним в озере Кенозеро и в сёмужье-нерестовой реке Кумжевая, впадающей в Унскую губу Белого моря.

Приморским районным судом Архангельской области рассмотрено 3 уголовных дела, выявленных сотрудниками Парка и совершённых на заповедной территории «Онежского Поморья» ещё в 2023 году, с конфискацией орудий совершения преступлений, одной бензопилы «STIHL MS180C» и двенадцати ставных объячеивающих рыболовных сетей.



