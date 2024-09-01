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На дорогах Архангельска вводятся сезонные меры безопасности

Или сезонные ограничения в виде дополнительных дорожных знаков. Это традиционная мера призвана защитить дороги от разрушения большегрузами. Подробности от издания «Регион 29»:

- С 9 октября по 7 ноября на автомобильных дорогах общего пользования с переходным типом покрытия (гравийных и грунтовых) регионального или межмуниципального значения вводится временное ограничение движения транспортных средств, осевые массы которых с грузом или без груза превышают 3,5 тонны.

Актуальную информацию о возможности проезда по региональным дорогам можно получить в центре управления движением Архангельскавтодора по телефону: (8-8182) 20-66-68 (круглосуточно) либо через мессенджеры по номеру: 8-911-594-6668.

В министерстве транспорта региона уточнили, что на федеральных автодорогах сезонные ограничения массы автомобиля не вводятся.

27 сентябрь 16:30 | : Будни

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