Помолясь - к победе. Архангельские спортсмены борятся за Кубок Патриарха

Юные спортсмены из Архангельской области приняли участие во II Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского. Делегацию нашего региона сопроводил священник Сергий Карельский, настоятель Ильинского собора областной столицы.

За главный приз соревнований – Кубок Святейшего Патриарха Московского и всея Руси – поборолись около двух тысяч спортсменов в возрасте 12-14 лет из Российской Федерации и Республики Беларусь. Спортивная программа включала шесть основных дисциплин: баскетбол, самбо, настольный теннис, шахматы, мини-футбол и выполнение нормативов комплекса ГТО. Также прошел турнир по онлайн-шахматам и фестиваль по фиджитал-хоккею. Кроме того, частью игр стали Всероссийский форум «Вера и спорт» и иные мероприятия просветительской, образовательной, культурной, научной и учебно-методической направленности.

«Проведение таких игр — это одна из возможностей для налаживания дружеских и межконфессиональных отношений, а также обмена опытом между регионами», — отметил священник Сергий Карельский.

Команда Архангельской области стала обладателем кубка Е.А. Истягиной-Елисеевой «За волю к победе». Трофей спортсмены получили из рук кавалера ордена Мужества участника программы «Время Героев» старшего офицера отдела боевого слаживания соединений и воинских частей гвардии капитана Р.С. Гришина, олимпийской чемпионки по легкой атлетике, многократного победителя чемпионатов мира и Европы заслуженного мастера спорта России О.Н. Каниськиной и дочери Е.А. Истягиной-Елисеевой неоднократной победительницы всероссийских турниров по теннису десятилетней Александры Романовой.

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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского проводятся с 2023 года. Игры включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта России и проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Первые игры состоялись в 2023 году в г. Кемерово. Главный приз соревнований завоевала команда Кемеровской области — Кузбасса. Вторые игры прошли 11-16 сентября 2024 года в Нижнем Новгороде. В них приняли участие около 2 000 человек из 68 регионов Российской Федерации (в том числе Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей) и Республики Беларусь. Было разыграно 33 комплекта наград. Победителем вторых игр стала сборная команда Санкт-Петербурга. В следующем году в северной столице пройдут третьи игры, которые планируется провести уже в международном формате.



