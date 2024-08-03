В архангельских храмах прошел праздник Смоленской иконы Божьей Матери

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 10 августа, в праздник Смоленской иконы Пресвятой Богородицы, совершил Божественную литургию в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье.

Смоленский образ Божией Матери, именуемый «Одигитрия», что значит «Путеводительница», согласно церковному преданию, был написан святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы.

В середине V века образ был привезен из Святой Земли в Константинополь. На Русь икону доставили в середине XI века: в 1046 году византийский император Константин IX Мономах благословил этой иконой свою дочь Анну на брак с сыном Ярослава Мудрого князем Всеволодом. После смерти Всеволода его сын, Владимир Мономах, перенес икону в Смоленск, где был заложен храм Успения Богородицы, в котором впоследствии и поместили святыню.

Согласно преданию, когда в 1239 году к Смоленску подошли войска хана Батыя, город был избавлен от разорения по заступничеству Богоматери. Воин по имени Меркурий, молясь перед иконой, получил указание Богородицы сразиться со стоящим у стен врагом. Монголы видели, что Меркурию помогают в бою молниеносные мужи и лучезарная Жена. Охваченные ужасом, бросая оружие, враги бежали, гонимые неведомой силой. Меркурий принял в бою мученическую кончину и был причислен Церковью к лику святых.

В конце XIV века икону Богоматери Одигитрия принесли из Смоленска, захваченного великим княжеством Литовским, в Москву, где святыню поставили в Благовещенском соборе, по правую сторону от царских врат.

В 1456 году в Москву прибыл епископ Смоленский Мисаил в сопровождении наместника города и знатных горожан. Смоляне просили московского великого князя Василия Васильевича Темного вернуть икону в Смоленск. Князь, видя в этом шаге залог будущего воссоединения Смоленска с Москвой, решил вернуть святыню. С образа сделали точный, «мера в меру» список, который остался в Москве, в Благовещенском соборе. Крестным ходом икону вынесли из Кремля, прошли до Девичьего поля, у въезда на Старую Смоленскую дорогу, и после молебна отправили икону в Смоленск.

В 1514 году войсками Великого князя Московского Василия III Ивановича Смоленск был отвоеван у Литвы. В память этого события в 1523 году князь основал Новодевичий монастырь. 28 июля 1525 года из Кремля в церковь при обители, освященную во имя Смоленской иконы, был торжественно перенесен тот список образа, который хранился в Благовещенском соборе.

В 1812 году, во время нашествия французов, икона была вынесена из Смоленска епископом Иринеем (Фальковским) и доставлена в Москву, где жители могли помолиться перед ней в Успенском соборе. В день Бородинской битвы, 26 августа, москвичи крестным ходом со Смоленской, Иверской и Владимирской иконами обходили вокруг Белого города, Китай-города и Кремлевских стен. Перед занятием Москвы французами, Смоленский образ был отправлен в Ярославль, где он оставался до самого окончания Отечественной войны, а затем вернулся в Смоленск. Находившаяся до 1941 года в Успенском соборе Смоленска икона почиталась как первоначальная, привезенная из Константинополя. Во время Великой Отечественной войны древняя икона бесследно исчезла.

Список Смоленской иконы сохранился в Благовещенском соборе Московского Кремля, он датируется XV веком. В Смоленском соборе Новодевичьего монастыря находится копия конца XVI в. Список, бывший в Бородинском сражении, помещен над захоронением князя М.И. Кутузова в Казанском соборе Санкт-Петербурга.