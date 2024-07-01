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Пробки в метро, застрявший лифт и потерянные ключи. Как россияне объясняют прогулы на работе

Самым популярным оправданием неявки сотрудников на работу является плохое самочувствие. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

По словам 55% работодателей, чаще всего в качестве причины неявки на работу сотрудники называют болезнь или недомогание. Каждый пятый эйчар (21%) регулярно слышит от прогульщиков фразу: «Я проспал». 6% представителей компаний рассказали, что их сотрудникам явиться на работу чаще всего мешают многочасовые пробки на дорогах. 3% опрошенных в качестве самого популярного оправдания прогула назвали посещение работниками поликлиники или стоматологии длиной в день, еще 3% — болезни детей сотрудников.
 Поделились работодатели и смешными оправданиями прогулов. Некоторые сотрудники верны «отмазкам» школьных лет: «В лифте застрял», «Закрыли дома, а ключей нет». Кто-то не может выйти на работу без настроения, забывает явиться после выходных, не может набрать денег на обратный билет до дома после весело проведенного отпуска. Другие же настолько уверены в своей команде, что не сомневаются в том, что коллеги справятся и без них.

 Вопрос: «Назовите, пожалуйста, самое популярное оправдание, которое озвучивают ваши сотрудники, прогуливающие работу» (открытый опрос)

Ответы респондентов

Кол-во респ.

Болезнь/плохое самочувствие

55%

Проспал(а)

21%

Пробки

6%

Нужно срочно попасть на прием в поликлинику/стоматологию

3%

Болезнь ребенка

3%

Семейные обстоятельства

2%

Другое (болезнь питомца, усталость, аварийные ситуации в квартире и проч.)

10%


 Вопрос: «Назовите, пожалуйста, самое нелепое/смешное оправдание, которое вам доводилось слышать от сотрудника, прогулявшего работу»
 «Я думал, что справятся без меня».
 «Не было настроения, поэтому не пришел на работу».
 «Мне приснилось, что я уже на работе».
 «Закрыли дома, а ключей нет».
 «В лифте застрял».
 «Был один сотрудник, который за месяц похоронил маму и бабушку. Но, славу богу, они оказались живы и в здравии».
 «Забыл, что надо на работу (после праздников)».
 «Сотрудник не смог связаться с руководством: упал с трактора, уронил телефон и разбил. Выйти на связь через ноутбук не смог: в доме пропало электричество, а он сам не электрик».
 «Пробки в метро».
 «Столько не зарабатывает, сколько стоил обратный билет».
 «Отравился шуманитом».
 «Упала — поцарапала лицо, сломала мизинец — сложно было отвечать на звонки по работе».

 

26 июль 06:30 | : Будни

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