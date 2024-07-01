20 июля отмечается День шахмат

Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат (International Chess Day). Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации (Federation Internationale des Echecs, FIDE), основанной в этот день в 1924 году.

В полномочиях ФИДЕ устанавливать правила игры в шахматы, условия проведения мирового чемпионата и всех других международных соревнований по шахматам, а также присваивать международные шахматные звания. В настоящее время под эгидой ФИДЕ проводится более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, женщин и пожилых людей.

Организация Объединенных Наций признавая, что спорт, искусство и физическая активность могут изменять взгляды и поведение и способствовать преодолению предрассудков, а также вдохновлять людей, разрушать расовые и политические барьеры, противодействовать дискриминации и сглаживать конфликты, в 2019 году на заседании Генеральной Ассамблеи также провозгласила 20 июля Всемирным днем шахмат (World Chess Day).

Провозглашение Всемирного дня шахмат ООН признает важную роль Международной шахматной федерации в содействии международному сотрудничеству в области шахмат и стремлении к расширению дружеского согласия между всеми народами мира.

Шахматы - одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе спорт, научное мышление и элементы искусства. Будучи доступным и инклюзивным видом деятельности, эта игра может проводится в любом месте. В шахматы могут играть все, преодолевая языковые барьеры, а также различия в возрасте, поле, физических возможностях или социальном положении. Это глобальная игра, которая поощряет справедливость, инклюзивность и взаимное уважение. В этой связи следует отметить, что шахматы могут способствовать созданию атмосферы терпимости и взаимопонимания между странами и народами.

Название игры происходит из персидского языка: шах мат — властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в 5 веке появилась предшественница шахмат — игра чатуранга. Название «чатуранга» переводится как «четырёхсоставная» и предположительно объясняется тем, что первоначально в чатурангу играли вчетвером.

Чатранг, а позже Шатрань, было название, данное игре, когда она прибыла в Персию Сасанидов примерно в 600 году. Далее она распространилась по Шелковому пути в другие регионы, включая Аравийский полуостров и Византию. В 900 году аббасидские шахматные мастера ас-Сули и аль-Лайладж составили сочинения по технике и стратегии игры, и к 1000 году шахматы стали популярны как в Европе, так и в России, куда они пришли из Великой Степи.

Первый международный турнир в истории современных шахмат состоялся в Лондоне в 1851 году и был приурочен ко Всемирной промышленной выставке, а в 1924 году в Париже была основана Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Шахматы — это настольная игра на 64-клеточной доске, на которой располагаются 32 фигуры (по 16 фигур белого и черного цвета). Играют 2 партнера. Цель игры заключается в том, чтобы поставить мат королю противника. Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления.

С появлением компьютера шахматисты начали осваивать и его — появились компьютерные шахматные программы, начали устраиваться турниры среди компьютеров.

По данным ФИДЕ, сегодня шахматы как вид спорта признаны в 107 странах мира, в который играют десятки миллионов игроков на всех континентах, в среднем каждый день проводится более 60 миллионов игр, 605 миллионов взрослых играют в шахматы регулярно.

В России почти в каждом городе есть шахматный клуб (часто их несколько), в котором собираются почитатели этого вида спорта. В Международный день шахмат в этих клубах проводятся турниры, развлекательные мероприятия, любительские лекции по обмену опытом игры.

По материалам https://www.calend.ru