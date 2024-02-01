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В Архангельске теперь есть куда посадить иностранцев

3 июня начал функционировать новый центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации и реадмиссии.

Сейчас здесь уже содержится 13 человек. Всего же спецучреждение рассчитано на 40 мест.

При входе в Центр установлено современное досмотровое оборудование.

Перед помещением иностранцев в спецучреждение оформляются необходимые документы, граждане проходят медицинский осмотр, после чего им выдаются предметы личной гигиены, посуда, постельное белье.

Здесь созданы условия, отвечающие требованиям медицины, санитарной и пожарной безопасности.

Всем необходимым оснащены спальные комнаты, душевые, санузлы, места для приготовления и приема пищи. В помещении для отдыха можно посмотреть телевизор, поиграть в настольные игры. Здание оборудовано системами оповещения и видеонаблюдения.

Находящиеся в центре граждане уже оценили комфортные условия.

«Когда меня сюда привезли, сначала даже подумал, что ошиблись, – отмечает с улыбкой гражданин Азербайджана. – Здесь очень хорошо, чисто, светло. Новое постельное белье, одеяло, посуда – все выдали. Кормят вкусно. Полицейские, которые работают здесь, на все вопросы отвечают. Все отлично!»

Напомним, что накануне готовность спецучреждения к открытию лично проверил начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Остапенко.

Строительство и ввод в эксплуатацию центра стали возможными благодаря поддержке Губернатора и Правительства Архангельской области.

 

04 июнь 17:35 | : Будни

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