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Архангельские следователи пришли в детский дом с сладкими подарками

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу побывали в гостях и поздравили с Днем защиты детей своих подшефных и сотрудников Цигломенского детского дома. 

Представители ведомства пожелали ребятам отличного летнего отдыха, верных друзей и новых ярких впечатлений и по традиции вручили подшефным сладости. В преддверии летних каникул с детьми провели профилактическую беседу, направленную на предотвращение несчастных случаев, а также напомнили, как действовать в опасных ситуациях и что делать, чтобы не стать жертвой преступления.

Представители администрации детского дома поблагодарили следственное управление за внимание и  неравнодушное отношение к жизни воспитанников учреждения.


01 июнь 11:29 | : Будни

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