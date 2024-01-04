Архангельские следователи пришли в детский дом с сладкими подарками

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу побывали в гостях и поздравили с Днем защиты детей своих подшефных и сотрудников Цигломенского детского дома.

Представители ведомства пожелали ребятам отличного летнего отдыха, верных друзей и новых ярких впечатлений и по традиции вручили подшефным сладости. В преддверии летних каникул с детьми провели профилактическую беседу, направленную на предотвращение несчастных случаев, а также напомнили, как действовать в опасных ситуациях и что делать, чтобы не стать жертвой преступления.

Представители администрации детского дома поблагодарили следственное управление за внимание и неравнодушное отношение к жизни воспитанников учреждения.



