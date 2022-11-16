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Архангелогородцы мечтают ограничить своим детям доступ в Интернет

В Китае разрабатывают режим защиты несовершеннолетних в интернете: родители смогут ограничить время доступа детей к приложениям на смартфонах и других мобильных устройствах до 1 часа в сутки.

Выяснилось, что такой сервис больше интересен родителям детей от 8 до 12 лет: его возможностями хотели бы воспользоваться 83%, в то время как среди родителей подростков от 13 до 16 лет — 67%.

 Каждый третий архангельский родитель считает, что 2 часов интернета в день ребенку достаточно, — это наиболее популярный вариант ответа. Практически каждый пятый хотел бы ограничить присутствие детей онлайн до 3 часов в сутки. Воспользовались бы сервисом и открыли доступ к интернету на 1 час в день 23% родителей детей 8—12 лет. Ограничить одним часом присутствие подростков 13—16 лет в сети готовы всего 4%.

 Матери детей 8—12 лет выступали за возможность ограничить время, проводимое детьми в интернете, чаще отцов, и временные рамки у женщин более узкие: «Я уже пользуюсь программой контроля. 1 часа хватает для всего». Матери подростков 13—16 лет чуть чаще отцов уверяли, что режимом ограничения интернет-активности детей пользоваться не будут: «Нет необходимости. Мой ребенок пользуется интернетом исключительно в образовательных целях».

(фото с https://fb.ru/post/teenagers/2022/11/16/370058

09 август 08:30 | : Будни

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