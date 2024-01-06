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Каждый пятый архангелогородец считает новогодние каникулы причиной стресса

Служба исследований hh.ru подготовила аналитику о том, как начали новый рабочий год и как перераспределили бы праздничные выходные в будущем. 

«Календарный год многие начинают по-разному: кто-то с трудом открывает рабочую почту или едет на работу. И таких немало, например, 34% опрошенных местных трудящихся считают, что не успели как следует отдохнуть во время недавних каникул. Более того, праздниками, которые вызывают больше всего стресса местные респонденты считают новогодние (19%), а именно первую неделю января. Причиной для этого стала прокрастинация и откладывание дел на момент, когда закончатся выходные (29%). Излишняя расслабленность окружающих мешает выполнять задачи еще 35%, а 39% считает, что это нерациональное сокращение отчетного периода. 

Между тем порядка 38% местных соискателей, судя по их активности на hh.ru, что считают календарное начало года отличным временем, чтобы изменить жизнь и уже начали искать новую работу. Самыми активными с точки зрения поиска работы в начале января оказались продавцы, врачи, официанты и повара, курьеры и водители, начинающие специалисты, а также программисты и разработчики», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

При этом местные жители сформировали о мнение о том, как стоит распределять выходные. Так, каждый второй (51%) хотел бы распределить праздники в календаре немного иначе. Например, 10% уверены, что самым адекватным решением было бы равномерно расставить выходные по кварталам, чтобы в каждом из них было несколько дополнительных дней отдыха. 9% считают, что праздничные дни должны быть использованы на усмотрение сотрудника, а еще столько же респондентов (11%) хотели бы получать за эти дни дополнительную выплату и просто работать. Оставшиеся 19% желают, чтобы вместо праздников был один дополнительный выходной в неделю на протяжении всего года, т.е. выступают за введение четырехдневной рабочей недели за счет отмены всех официальных праздников.

Интересно, что треть опрошенных (30%) в целом замечают, что без праздничных выходных жизнь бы их расстраивала, а работа бы превратилась в рабство. А вот 13% отмечают, что не помнят, как полезно проводили праздничные выходные, потому их пересмотр никак не повлиял бы на них. 

(фото с https://www.novochag.ru

17 январь 09:30 | : Будни

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