В Архангельской области остро стоит вопрос профессионального выгорания

Аналитики hh.ru узнали, что за год местные работодатели стали на 133% чаще искать и принимать на работу специалистов, разбирающихся в профессиональном выгорании и помогающих людям, справится с этой проблемой.

В целом по стране работодатели искали более 3200 специалистов, которые не только разбираются в синдроме проф. выгорания, но и знают, как помочь людям, столкнувшимся с этой проблемой. В Архангельской области спрос на таких специалистов вырос на 133% за год. В целом по регионам СЗФО рост спроса тоже большой: +185% новых вакансий.

Интересно, что работодатели ищут не только психологов, но HR-специалистов, которые будут отслеживать настроения и состояние работников, фиксировать и буквально как пишут во многих вакансиях «выгонять» людей в отпуск, чтобы отдохнули и не выгорели. О такой практике заявляют компании из самых разных отраслей и причем не только в Архангельской области, но и из других регионов СЗФО, например, в Калининграде, Коми, Пскове. Более того, многие компании указывают, что активно борются с выгоранием сотрудников и сокращают переработки, гарантируют отпуск каждые три или шесть месяцев.

Что думают сами работники о выгорании?

Интересно, что отношение местных жителей к феномену профессионального выгорания сильно разнится: 48% верят, что оно существует и особенно острым становится под конец года, когда нужно срочно закрыть все накопившиеся дела и сдать отчёты. А вот 33% считают, что выгорание — это просто временная усталость или вообще надуманная вещь.

Между тем 42% заявляют в ходе опроса hh.ru, что в общем-то усталость от работы или выгорание могут стать для них решающими факторами для смены не только компании-работодателя, но и даже профессии. Еще 11% готовы из-за серьёзной усталости на работе готовы уволиться и устроить себе долгосрочный отпуск, 14% готовы переехать в другую страну, а 10% даже готовы сменить круг общения.

Как понять, что у вас выгорание?

В течение своей профессиональной жизни каждый человек 2–3 раза проживает полный мотивационный цикл. Он включает в себя разные этапы: от большой наполненности до полного опустошения и обратно к желаниям и энергии.

(фото с https://mcunic.ru)