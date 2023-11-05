Архангельск скорбит. Ушел из жизни Яков Насонов

Вчера после тяжелой и продолжительной болезни покинул этот мир Яков Насонов

Дмитрий Морев, глава Архангельска:

- Архангельск понес тяжелую утрату: ушел из жизни патриот города, профессионал с большой буквы, преданный медицине врач, один из ярчайших организаторов здравоохранения. Память о Якове Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах и большой истории Архангельска, города, который он страстно любил.

О дате прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Яков Александрович Насонов - Заслуженный врач Российской Федерации, легендарный хирург и преданный своей профессии и людям медик.



В 1969 году он окончил Архангельский государственный медицинский институт. Три года работал хирургом в г. Онега.



С 1972 г. хирург в 1-й городской клинической больнице, заведующий операционным отделением.



В 1983-1987 гг. заведующий 3-м хирургическим отделением. С 1987 года трудился заместителем главного врача по хирургии.



Более двадцати лет возглавлял хирургическую службу 1-й городской клинической больницы Архангельска.



Благодаря его инициативе, настойчивости, многолетней целенаправленной организационной работе был создан региональный кардиологический центр, обеспечивающий все этапы диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии.



За более чем 40 лет работы им выполнено около 20 тыс. сложных операций.



Яков Александрович Насонов избирался депутатом Архангельского городского Совета и областного собрания депутатов.



Яков Александрович Насонов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, и двумя орденами "За заслуги перед Отечеством" 3-й и 4-й степеней, а также знаком «За заслуги перед городом Архангельском».



Звание «Почетный гражданин города Архангельска» присвоено Я. А. Насонову 21 мая 2008 года за выдающийся вклад в развитие системы здравоохранения Архангельска.