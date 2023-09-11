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В Соломбале открылся школьный питомник для выращивания саженцев

Акция «Дети – родному городу!», в ходе которой у школы №49 посадили200 деревьев, прошла в рамках мероприятий Года экологии, объявленного в Поморье губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

 В посадке деревьев приняли участие школьники из выпускных 9-х и 11-х классов, занимающихся по экологической программе, а также ребята из начальной школы. Таким образом, символически осуществлена передача ответственности за будущее от старшего поколения учеников – новому поколению.

 Участников мероприятия приветствовала заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Ирина Чиркова и заместитель директора департамента образования Елена Ерыкалова, которые сами с удовольствием присоединились к ребятам и педагогам.

 Как рассказала директор школы №49 Екатерина Беспалова, в начале этого учебного года в школе реализуется программа дополнительного образования «Экологически ориентированные практики», предусматривающая широкую подготовку учащихся по вопросам сбережения окружающей среды, рационального использования ресурсов, а главное - этичного и рачительного отношения к природным богатствам нашей страны. 

 - Значительное время уделено вопросам практической подготовки школьников. На участке территории школы оборудованы высокие гряды для доращивания саженцев для их последующего использования в озеленении Соломбальского и других округов Архангельска, а также для выращивания собственных саженцев из семян дуба черешчатого и дуба красного, кедровой сосны сибирской и каштана, - сообщила Екатерина Беспалова.

 В ходе многолетнего сотрудничества с Вологодским общественным движением «Родной лес» была достигнута договоренность о безвозмездном предоставлении саженцев липы мелколистной, лиственницы, кедровой сосны и пихты для организации специального питомника «В тени ореха серого» на территории школы №49. Символическую ленточку на открытии питомника вместе со взрослыми перерезала ученица 3 «А» класса Маргарита Гаврилова.

 - Здорово, что у нас появится свой питомник для выращивания саженцев. Обязательно будем за ними ухаживать! – сказала Маргарита.

 Высаженные детскими руками саженцы в питомнике окрепнут, наберут роста и сил, и после окончательной высадки на постоянное место будут способствовать улучшению экологии Архангельска и радовать горожан.

 - Деревья для нас очень важны. Они вырабатывают кислород, очищают воздух, которым мы все дышим, - говорит ученик 4 «Б» класса школы №49 Егор Узский.

 - Архангельск должен оставаться зеленым городом. А для этого лучше высаживать уже достаточно взрослые деревья, - отметила ученица 11-го класса школы №49 Диана Котцова.

 Название создаваемому в школе №49 питомнику дал посаженный рядом редкий в наших краях гость «Орех серый», морозостойкий сорт, выведенный специально для нашего региона. Уже этой весной запланирована посадка семян деревьев в свободные грядки для формирования фонда посадочного материала для нужд Соломбальского округа и всей столицы Поморья.

 

17 октябрь 17:08 | : Будни

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