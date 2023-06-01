Офицер ВДВ в Архангельске преподал школьникам Урок мужества

В Архангельске в честь дня ВДВ, для ребят сводного отряда «Феникс» ВПЦ «Вымпел» состоялся урок мужества.

Свои истории ребятам поведали ветераны боевых действий Василий Шабатько и Валентин Табачный.

Василий Шабатько – участник Первой и Второй Чеченских кампаний. Зимой 2004-го, во время захвата отряда боевиков, был серьезно ранен, но выполнил боевой долг. За стойкость и отвагу награжден Орденом мужества. В настоящее время начальник учебного центра «Патриот», одно из направлений деятельности – обучение всех желающих парашютному спорту, что является неотъемлемой подготовкой настоящего десантника, офицер Спецназа сам совершил двенадцать прыжков и не собирается на этом останавливаться.



«Я хочу сказать о том, что героями не рождаются, а становятся. Уроки мужества необходимы для того, чтобы ребята знали истории наших солдат, которые всегда самоотверженно служили Родине.

Для чего нужны прыжки с парашютом? – Это преодоление себя и своего страха, нужно уметь сделать этот шаг и не бояться оказаться между небом и землей», – рассказал Василий Шабатько.

Ребята узнали историю и десантника из Северодвинска Валентина Табачного, также участника Первой и Второй Чеченских кампаний. Служил в разведывательной роте 234-го гвардейского парашютно-десантного полка, сейчас, руководитель регионального военно-спортивного, патриотического клуба «Спецназ». Офицер на регулярной основе выступает в учебных заведениях Архангельской области с уроками мужества, одна из его лекций посвящена генералу Василию Филипповичу Маргелову. Именно, под его руководство воздушно-десантные войска стали элитой Советской, а потом и Российской армии.



«Воздушно-десантные войска отличаются духом. Сам девиз говорит лучше всего – «Никто кроме нас». Когда человек попадает в это подразделение, то ему говорят одно – здесь нет невыполнимых задач, приказ командира должен быть исполнен. Боец, который носит голубой, берет уже осознает, что неважно, сколько ему противостоит противников – два, три, пять… не имеет смысла, чем он вооружен, да хоть голыми руками. Он – десантник и должен победить», - рассказал Валентин Табачный.



В народе, о военно-воздушных десантных войсках, сложилось два стереотипа. Первый касается купания в городских фонтанах 2-го августа. Для многих офицеров ВДВ искупаться в водоеме в этот день - обязательная традиция. Второй связан с разбитием стеклянных бутылок об голову, что у многих людей вызывает недоумение. В ходе лекции Валентин Табачный дал разъяснения.

«Разбитие бутылок об голову появилось из-за стереотипа, что десантник может все – сломать кирпич рукой, доску и тому подобное, это не боевая подготовка, а чисто показательное выступление. Я сам в свое время несколько разбил – здесь нужна резкость, не бояться ударить. Это выглядит эффектно, но шишка останется.

Традиция купания в фонтанах зародилась в Москве, в советское время. В это время в столице, в парке Горького, часто бывало жарко и ничего зазорного в этом не было, чтобы окунуться в холодную воду», - рассказал десантник.



Валентин Табачный принес с собой автомат Калашникова, естественно, учебный. И предложил курсантам его собрать и разобрать. Добровольцем вызвался восьмилетний Саша Марозюк. Мальчик заинтересовался, с какого возраста можно совершить прыжок с парашютом, что нужно, чтоб стать сильным и смелым и как попасть в воздушно-десантные войска.

«Я хочу служить Родине, мне хочется прыгнуть с парашютом. Почему хочу стать десантником? – Они все такие сильные, смелые, они действительно могут все, и я хочу стать таким же, потому что мне хочется защищать нашу страну и своих близких», - поделился впечатлениями Саша.

Во встрече принял участие депутат Государственной Думы Александр Спиридонов. Парламентарий поздравил офицеров с праздником и поблагодарил их за работу по защите нашей страны.

«Считаю, очень важным проведение таких встреч с молодым поколением. Ребята должны иметь возможность пообщаться с людьми, которые действительно воплощают в себе патриотизм, волю, верность долгу и боевому братству. Нужно показывать молодёжи правильный пример», - прокомментировал Александр Спиридонов.



