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Дресс-код в российских компаниях: или свободный стиль, или больше денег

Эксперты hh.ru выяснили, насколько для российских работодателей важен стиль одежды их сотрудников, как сильно различаются зарплаты в зависимости от того, что надевают сотрудники. Также имидж-консультант по просьбе hh.ru подготовил гайд, как одеться на собеседование, чтобы получить работу.

Анализ вакансий показывает, что число вакансий, с требованием носить деловой стиль одежды на работе в целом по стране за год выросло лишь на 14%. А вот число вакансий с возможностью ходить в свободном стиле одежды выросло на 58%. Примечательно, что работодатели, требующие от сотрудников соблюдать строгий дресс-код, как правило, предлагают зарплату на 15% выше, чем работодатели, разрешающие свободный стиль (60 000₽ против 52 500₽ в среднем по стране). 

Требование строгого делового стиля в одежде сотрудников сейчас чаще всего можно встретить в вакансиях для административного персонала (37% вакансий), работников сферы продаж (36%) и юристов (16%). А вот свободный стиль в одежде чаще всего доступен соискателям из ИТ-сферы (31%), маркетологов (11%) и работников сферы транспорта и логистики (8%), а также недвижимости.

 

Как одеться, чтобы получить работу мечты? 

Мы считываем информацию друг о друге, ещё не начав вербальное общение. За 30 секунд то первое впечатление, которое потом так трудно изменить, уже составлено. Конечно, кандидата будут «провожать по уму». Но пока на руках у рекрутера только резюме, хорошее впечатление, которое оно произвело на работодателя, можно усилить.

 

Ищите верное фото

По данным исследования hh.ru, 82% соискателей продумывают внешний вид перед собеседованием. Узнайте больше о том, как выглядят сотрудники будущей компании-работодателя. Есть ли корпоративный стиль, дресс-код, насколько он строгий? Как одеваются руководители? Посмотрите фото с различных мероприятий: ваш образ для собеседования должен быть по духу близок уже работающим сотрудникам.

Соответствуйте будущей должности

Если в вашей профессии необходимы рациональность, собранность, логика мышления, умение планировать и расставлять приоритеты, выбирайте лаконичные силуэты, минимализм в аксессуарах, качественные и функциональные одежду и обувь. Этот совет подойдет финансистам, юристам и аналитикам. Если профессия связана с творчеством, то образ должен нести в себе нечто оригинальное. Это может быть асимметрия в крое, необычные воротники, неожиданное использование аксессуаров. Такие детали помогут работодателю запомнить и выделить вас среди кандидатов.

Выбирайте цвет

К внешнему виду можно относиться не так скрупулёзно, но несколько советов о правильном цвете могут вам помочь. Серый. Основной цвет, который рекомендуют при устройстве на работу. Он ассоциируется с профессионализмом и спокойствием, нейтралитетом. Синий. Если претендуете на должность руководителя, делайте ставку на синий. Но синий может выглядеть отстранённо, поэтому лучше комбинировать его с цветами, не создающими контраст. Фиолетовый. Если вы ищете работу в творческой среде, наряду с ярким синим стоит использовать фиолетовый. Ассоциации с этим цветом — креативность, оригинальность, уверенность в себе.

 Зелёный. Не лучший цвет в этой ситуации. Ассоциации с весной и первой зеленью говорят о молодости, некомпетентности и недостаточном профессионализме, особенно светло-зелёные или яркие оттенки. Красный, оранжевый и жёлтый быстро утомляют собеседника и могут вызывать раздражение.

16 август 08:45 | : Экономика

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