Священномученик Никодим пополнил собор архангельских святых

Священномученик Никодим (Кононов), епископ Белгородский († 1918, Д. 28 / † 1919, Я. 10) дополнил собор святых Архангельской митрополии. Решение приняла Синодальная комиссия по канонизации святых 16 мая 2023 года.

Епископ Никодим, принявший мученическую кончину в Белгороде, был уроженцем Архангельской губернии, закончил Архангельскую духовную семинарию. Дальнейшее обучение и служение его проходило в Санкт-Петербурге и Белгороде, но большинство своих трудов он посвятил прославлению северных святых. Епископ Никодим был агиографом и духовным писателем, сведения о северных святых он собирал в течение семи лет. Среди его трудов прежде всего следует отметить «Архангельский патерик»; «Древнейшие Архангельские святые и их почитание»; «Верное и краткое исчисление…преподобных отец Соловецких…»; «Соловецкие подвижники благочестия»; «Преподобный Антоний Сийский»; «Преподобный Иов Ущельский»; «Преподобный Никодим пустынножитель»; «Преподобный Трифон Печенгский».

Общецерковная канонизация святого утверждена Юбилейным Архиерейским Собором в 2000 году. Память священномученика Никодима (Кононова) 10 января и 4 ноября (обретение мощей в 2012 году).

Напомним, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил празднование Собора святых Архангельской митрополии отмечать 1 ноября (19 октября по старому стилю).

Появление Собора святых, в земле Архангельской просиявших, — это результат более чем семилетней работы епархиальной комиссии по канонизации святых. Неслучайно празднование установлено 1 ноября — в день рождения праведного Иоанна Кронштадтского и накануне дня памяти святого отрока Артемия Веркольского — двух небесных покровителей нашего края.

В Собор святых Архангельской митрополии вошли 95 угодников Божиих: это 29 святых XIV-XVIII веков, св. прав. Иоанн Кронштадтский (†1908) и 66 новомучеников XX века.

(по материалам Архангельской епархии)