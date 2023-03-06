Завтра никому не верь! День дурака возвращается на «Руснорд»

Завтра 1 апреля. Или День дурака, один из любимых неофициальных праздников, позволяющий даже сильным мира сего посмеяться над собой. Ну, а нам постебаться над ними.

Последнее сделать все сложнее и сложнее. И не безопаснее – весной 2019 года Госдума разродилась документом о фейк-ньюсах, под действие которого можно при желании подтянуть любую шутку, несмотря на дату публикации. Шутить же только о тещах и подвыпивших сантехниках не позволяет журналистская честь.

Потом была пандемия, не до смеха. В прошлом году наша редакция постаралась совсем не заметить День дурака… понятно, по какой причине.

Но жизнь продолжается. Мы решили возродить традицию веселить читателей именно в этот день. Так что завтра внимательней читайте наши публикации. Надеемся на вашу прозорливость… впрочем, другие к нам и не заходят.

А теперь немного истории.

Всем известно, что в День дурака принято шутить и устраивать розыгрыши. Как говорится, первого апреля никому не верю. Но откуда пошла история этой поговорки?

Оказывается, она имеет глубокие языческие корни. Первого апреля предки праздновали день пробуждения домового. Славяне верили, что на зиму, он, подобно многим животным и духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать необходимую работу по дому. Спал домовой ровно до того времени, пока весна полностью не вступит в свои права. Ее приход весны начинался со дня весеннего равноденствия 22 марта и с 1 апреля весна становилась полноправной хозяйкой. Соответственно, хранитель очага - домовой должен был проснуться, чтобы навести порядок в доме. Настроение у духа после пробуждения было не самое радостное и предки старались задобрить недовольного домового кашей, молоком и хлебом, устраивали гуляния, розыгрыши, шутили и смеялись. Обитатели дома надевали наизнанку одежду, путали носки и обувь. Со временем, про встречу весны, и умасливание домового забыли, но традиция шутить, разыгрывать и обманывать в этот день, осталась.



Вот некоторые розыгрыши, ставшие знаменитыми.



Во время Первой мировой войны 1915 года французский самолет пролетел над лагерем немецких солдат и сбросил бомбу. Немцы бросились врассыпную, но бомба не взорвалась. Когда испуганные солдаты подошли к ней, там было написано: "С 1 апреля!".



1 апреля 1957 года в английской телевизионной передаче "Панорама" был показан документальный фильм о том, что на юге Швейцарии растет чудо-растение - спагетти-дерево. Местный народ просто ходит и срывает спагетти. Все это подкреплялось весьма убедительным, но, естественно, постановочным видеорядом. Сотрудники компании BBC еще долго объясняли взволнованным зрителям, где же такие деревья можно достать.



К 1 апреля 1962 года в Швеции существовал всего один телевизионный канал, и то черно-белый. В одной из передач рассказали, что ученые нашли способ сделать телевизионное изображение цветным на черно-белых телевизорах. Перечислив непонятную техническую схему, они объяснили, что эффект цвета могут дать надетые на экран нейлоновые чулки. Но, чтобы изображение точно показалось цветным, голову нужно держать под определенным ракурсом. Можно себе представить, как шведы носились по магазинам в поисках нейлоновых чулок. А цветное телевидение в этой стране все же появилось - спустя 4 года.



Редакция знаменитого английского издания the Guardian решила не отставать и 1 апреля 1972 года на семи страницах выдала "научную" статью о несуществующей республике Сан-Серифф, расположенной в густой островной зоне Индийского океана. Мол, это чуть ли не самое экзотическое райское место на земле. Естественно, немалое количество британцев решило именно там и провести свои ближайшие отпуска.



В 1972 году кроме псевдо-государства в это же время "нашли" Лохнесское чудовище. Причем, не просто нашли, а вытащили на берег и даже исследовали. Виной всему стал сотрудник Йоркширского зоопарка, который решил повеселиться. Зная, что его коллеги отправляются в экспедицию к озеру Лох-несс, он заранее скинул в воду тушу морского слона, несколько дней назад умершего в зоопарке. Надо заметить, что морские слоны в этих местах не водятся и народ их вообще почти никогда не видел, что сыграло немаловажную роль в "шутке". Туша затем всплыла в 300 метрах от берега и сразу же наделала фурор среди местного населения. Пока сотрудники зоопарка ее вылавливали, новость об этом разнеслась по всей Британии. То, что существо совсем не похоже на классическое изображение лохнесского чудовища никого не испугало, наоборот, его сразу окрестили "Сыном Несси". Днем позже весельчак во всем сознался.



Телерадиокомпания BBC в 2008 году снова провернула удачный розыгрыш: показала телесюжет о летающих пингвинах. Якобы, такие есть в Антарктиде, но зиму они предпочитают проводить в Южной Америке. Естественно, все это сопровождалось убедительными кадрами парящих в лучах солнца птиц.