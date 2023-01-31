Единороссы Архангельска устроили многодетным мамам большой праздник

Эльмира Козлова – мама пятерых прекрасных детей. Самому старшему, сыну, – 16 лет, а младшенькой дочке всего два. В Семье Козловых нет особенных традиций, связанных с 8 Марта, но, конечно же, в этот день маму Эльмиру ждет меньше забот – их большую часть возьмут на себя мужчины. В том числе и готовку. Супруг обязательно приготовил для нее какой-то приятный сюрприз.

«И это точно не сковородки! И не какая-то бытовая техника, а что-то лично для меня!», – смеется Эльмира.

Многодетная мама по секрету признается, что ее супруг Артур практически всегда знает, что бы ей хотелось получить в подарок. Но это и не мудрено, ведь они уже столько лет вместе! Правда таких подарков, как профессиональная фотосессия Эльмира еще не разу не получала.

«Я впервые участвую в фотосессии и пользуюсь услугами визажиста. Именно поэтому и решила попробовать, потому что это мой первый опыт. Очень понравилось – девочки оказали теплый прием. Интересно посмотреть на себя со стороны, примерить новый образ», - делится впечатлениями Эльмира.

Говорит, что помимо возможности почувствовать себя фотомоделью, этот вечер, посвященный только себе, подарил ей общение с прекрасными женщинами – такими же мамами как она. Не то, чтобы семья отнимала у нее все силы и время, но все же среди повседневных забот, нечасто удается уделить время себе и общению. А сегодня его было много.

Елена Прокопенко с супругом воспитывает четверых детей: сына и трех дочерей. Старшему уже 19 лет, а младшим четыре и два годика. Конечно, малыши занимают все время Елены.

«Они с меня не слезают», - шутит она. – «Но это прекрасно, ведь я всегда хотела большую семью. У моих родителей я была одна, хотя и мама, и папа росли в многодетных семьях. В маминой было пятеро детей, папиной – четверо».

Для Елены визажисты подобрали нюдовый макияж, лишь слегка подчеркнув ее естественную красоту. В элегантном бархатном коктейльном платье, слегка смущаясь в непривычной для нее обстановке, Елена расцветает в лучах студийных софитов. Ей очень понравился образ, выбранный визажистами. Говорит, увидев себя обновленную в зеркале, даже слегка удивилась тому, что может быть такой утонченной. А может быть, просто в суете повседневных забот просто этого не замечала?

Чтобы женщины по-настоящему погрузились в атмосферу наступающего праздника для них организаторы акции устроили фуршет, а депутат Архангельского областного Собрания Виктор Заря преподнес неожиданный сюрприз – прямо в разгар фотосессии пришел поздравить прекрасных мамочек с наступающим Международным женским днем. Каждой красавице он вручил букет нежных тюльпанов.

«Милые женщины, примите самые теплые поздравления с праздником весны. Оставайтесь всегда такими же очаровательными! Конечно, самый лучший подарок для женщины, любящей мамы – счастливые глаза ее детей. Пусть они всегда сияют для вас. Пусть ваши большие и крепкие семьи дарят вам ощущение мира, добра, защищенности. Будьте счастливы, будьте любимы!» - сказал, обращаясь к архангелогородкам, Виктор Заря.

Депутат также пригласил мамочек вместе с супругами и детьми на праздничный концерт, который состоится 8 Марта в центре «Патриот». Свое творчество северянкам подарил ВИА «Зеркало», солистом которой много лет является Виктор Заря.

С наступающим праздником поздравили северянок и организаторы акции. Как отметила руководитель регионального отделения МГЕР Мария Валуйских, это реготделение партии «Единая Россия» и ее молодежное крыло – «Молодая гвардия».

Партнерами акции выступили студия маникюра «DREAM NAILS» во главе с руководителем Анастасией Тюряпиной и визажистом Софьей Варлачевой, фотостудия «Фабрика», где и прошла фотосессия, а также архангельский фотограф Виктория Фризон. К слову, все студийные фотографии участницы акции получат в электронном виде и сами смогут выбрать те, что захочется распечатать для семейного альбома или, может быть, большого портрета.

А еще одним воспоминанием об этом удивительно теплом вечере станет общая фотография, где эффектные мамы в элегантных нарядах сфотографировались вместе с организаторами и партнерами акции. И пусть таких ярких воспоминаний у каждой из них будет как можно больше!



