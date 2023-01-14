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Единороссы Архангельска чествовали ветеранов мирного неба

Сегодня гражданская авиация в России отмечает 100-летний юбилей.

В честь праздничной даты, депутаты Архангельского областного Собрания от фракции «Единая Россия» поздравляют ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков поздравил Галину Ковригину.

Галина Алексеевна 40 лет отработала в аэропорту Архангельска. Вначале, она в качестве бухгалтера и экономиста выполняла большие объемы работ по материально-техническому оснащению. А после выхода на пенсию работала в архиве аэропорта.

Депутат Архангельского областного Собрания Михаил Авалиани в праздничный день навестил Геннадия Зубкова, который служил командиром эскадрильи АН 26, предназначенная для работы на Крайнем Севере.

Депутат Архангельского областного Собрания Виктор Заря поздравил с профессиональным праздником Вячеслава Мыркина.

Вячеслав Георгиевич работал инженером службы автотранспорта. В его обязанности входило освоение новой техники, обслуживание воздушных судов и пассажирских автобусов, которые доставляли пассажиров от здания аэровокзала к самолету. Весь автотранспорт аэропорта был в его ведении.

Депутат Архангельского областного Собрания Ирина Фролова поздравила с профессиональным праздником ветерана отрасли Александра Минькина.

Александр Степанович был в составе экипажа, который первым сел на взлетно-посадочную полосу 5 февраля 1963 года при открытии Архангельского аэропорта. Далее, он работал в диспетчерской службе, которая руководит взлетом и посадкой самолетов.

Депутат Архангельского областного Собрания Андрей Берденников посетил с поздравлениями Александра Рочева.

Александр Александрович более 40 лет отработал водителем в службе автотранспорта. Со слов коллег, он добросовестно выполнял свои должностные обязанности. Имеет много наград, в том числе Министерства гражданской авиации РФ.


09 февраль 18:48 | : Будни

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