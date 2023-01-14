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Отдыхай, Илон Маск. Россияне не видят себе за рулем электромобилей

В столичных дилерских центрах появились электромобили «Москвич». Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал готовы ли россияне перейти на автомобили с электродвигателями. В опросе приняли участие 1600 автовладельцев из всех округов страны.

 О покупке электромобиля задумываются 18% россиян. 7 из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара, за 2 года их число чуть выросло (64% в 2021-м). «В нашей стране пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура»; «В нашем регионе тяжело использовать круглогодично. Заряжать негде», — комментируют опрошенные.

 Мужчины чаще женщин рассматривают возможность покупки автомобиля с электродвигателем: 20% против 12% соответственно. Больше всего же желающих пересесть на экологичный вид транспорта — среди россиян моложе 34 лет (23%).

(на фото: электрокар «Москвич»… тоже убожество, что было и раньше)

08 февраль 07:47 | : Будни

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