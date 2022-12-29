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"РВК-Архангельск" поздравляет с Татьяниным днем всех причастных

25 января «РВК-Архангельск» разошлет поздравительные смс-сообщения всем абонентам c именем Татьяна, которые станут участниками розыгрыша специального приза. С помощью генератора случайных чисел будет выбран лицевой счет, оформленный на одну их Татьян - она и получит полезный в домашнем хозяйстве подарок.

«Мы вышлем поздравления всем Татьянам, которые есть в нашей базе. А если кто-то из Татьян является нашим абонентом, но не получит смс, то нужно просто актуализировать информацию. Сообщить корректные сведения можно наиболее удобным способом: направить заявление на адрес электронной почты  rvkarh@rosvodokanal.ru или на номер WhatsApp +7 818 261-00-00, а также посетить офисы компании на ул. Касаткиной, 9 или на пр. Никольский, 15», - рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Напомним, 25 января по православной традиции всегда почитался как день святой великомученицы Татианы Римской. В дату памяти святой Татьяны граф Шувалов попросил императрицу Елизавету сделать ему подарок в честь именин своей матери. Государыня уважила фаворита и подписала документ об открытии Московского университета, а в последствие это стало Днём российского студенчества.

«РВК-Архангельск» поздравляет с праздником всех Татьян и студентов!

25 январь 11:12 | : Будни

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