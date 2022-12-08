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Храму на севере Архангельска электроника вернула голос

Колокольню храма блаженной Ксении Петербургской в архангельской Маймаксе оборудовали системой «электронный звонарь».

«В храме давно нет постоянного звонаря: кто-то ушел, кто-то заболел, — рассказал настоятель священник Александр Дятлов. — Колокола молчат уже продолжительное время. Естественно, электронный звонарь не заменит человека, будем надеяться, что это — временное решение, и в будущем система станет надежным помощником звонаря человека».

Установили систему специалисты Международного центра колокольного искусства. Желающие помочь храму расплатиться за услугу могут внести пожертвование. Реквизиты смотрите тут: https://vk.com/wall-13816288_9193

(по материалам Архангельской епархии)

 

24 декабрь 09:06 | : Будни / Верую

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