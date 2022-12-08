Храму на севере Архангельска электроника вернула голос

Колокольню храма блаженной Ксении Петербургской в архангельской Маймаксе оборудовали системой «электронный звонарь».
«В храме давно нет постоянного звонаря: кто-то ушел, кто-то заболел, — рассказал настоятель священник Александр Дятлов. — Колокола молчат уже продолжительное время. Естественно, электронный звонарь не заменит человека, будем надеяться, что это — временное решение, и в будущем система станет надежным помощником звонаря человека».
Установили систему специалисты Международного центра колокольного искусства. Желающие помочь храму расплатиться за услугу могут внести пожертвование. Реквизиты смотрите тут: https://vk.com/wall-13816288_9193
(по материалам Архангельской епархии)