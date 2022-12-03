Иеромонах Антоний: "Герои для христиан - святые угодники Божии"

Помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) 9 декабря поздравил военнослужащих с Днем героев Отечества. Священник совершил богослужения в частях космодрома и пообщался с защитниками Родины.
«Герои для христианина — это в первую очередь святые угодники Божии, среди которых немало воинов, защитников Отечества, — отметил отец Антоний. — Мы должны стараться по возможности быть похожими на святых, подражать им, дорожить их покровительством, ибо, как учит Церковь, угодники Божии молятся Богу о своем земном Отечестве и о всех, кто обращается к ним с молитвами».
Отметим, что День героев Отечества, который отмечают в России 9 декабря, приурочен к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды — ордена Святого Георгия Победоносца (Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия). В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
Сегодня этот праздник — дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
До 1917 года в России существовала традиция чествовать 9 декабря (26 ноября по старому стилю) всех кавалеров Георгиевских отличий — от таких прославленных людей как Александр Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами.
После Октябрьской революции 1917 года орден и знак отличия были упразднены.
В Советском Союзе в 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945), был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия Победоносца — орден Славы I, II и III степени. Знак ордена носился на орденской ленте георгиевских цветов, а статут ордена во многом напоминал статут знака отличия военного ордена.
Награждение орденом проводилось до лета 1945 года. За этот период его полными кавалерами стали 2640 человек.
Орден Святого Георгия и Георгиевский крест были восстановлены постановлением президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 года.
Статус высшей военной награды был возвращен ордену согласно указу президента Российской Федерации от 8 августа 2000 года «Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском кресте». Орден имеют право получить «за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага» старшие и высшие офицеры (от майора до маршала). Все прочие имеют право на Георгиевский крест.
12 августа 2008 года статут ордена был изменен и появилась возможность награждать им за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности (миротворческие операции). Первыми кавалерами восстановленного ордена Святого Георгия стали генералы Вооруженных Сил РФ, награжденные за отличия при проведении операции в зоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
День Героев Отечества неразрывно связан с историей России. Он знаменует подвиги всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине.
(по материалам Архангельской епархии)