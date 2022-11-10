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Для россиян новогодняя премия станет сюрпризом

В этом году компании чаще, чем когда-либо, откладывают решение вопроса о премиях до последнего. Тем временем на выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 россиян. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 2500 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Выплачивать премии по итогам года планирует каждая третья компания (33%): 17% премирует всех сотрудников, а 16% сделает это выборочно, исходя из результатов работы. Ровно столько же работодателей (33%) в этом году не намерены выплачивать бонусы. В 34% организаций вопрос о премиях пока остается открытым.

 Сегодня работодатели чаще, чем когда-либо, откладывают решение о премиях на последний момент: в этом году таковых на 13 процентных пунктов больше, чем год назад, и на 4 п. п. больше, чем в доковидном 2019 году.

 Ожидают выплаты премии в этом году 29% работающих — с 2019 года это число остается относительно стабильным, несмотря на изменяющуюся экономическую ситуацию. Не надеются на бонус 59%: 39% сообщили, что в их компании не бывает годовых премий, 11% не ждут дополнительного вознаграждения из-за нестабильного финансово-экономического положения компании, 9% — по другой причине.

 Чем старше респонденты, тем реже они рассчитывают на бонус: если среди опрошенных до 34 лет оптимистично настроены 35%, то среди респондентов старше 45 — только 26%. Россияне с доходом свыше 80 тыс. руб. ожидают выплаты премии чаще, чем те, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб. (31% против 22% соответственно).

10 декабрь 07:21 | : Будни

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