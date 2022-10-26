На старинном храме в Холмогорах проводят антиаварийные работы

До конца 2022 года завершатся противоаварийные работы на Спасо-Преображенском соборе в Холмогорах — памятнике XVII столетия. Специалисты смонтируют крышу, которая предотвратит дальнейшее разрушение всех частей здания.
«Строительные леса, которые много лет закрывали фасад собора, убраны, — рассказал благочинный Холмогорского района протоиерей Олег Шевчук. — Мастера установили кровлю над основной частью храма, апсидами и притвором, а когда закроют барабаны, работы будут завершены».
Отметим, что заявку на противоаварийные работы подала Архангельская епархия. Подрядчик — Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (Москва) — старейшая и в настоящее время крупнейшая проектная реставрационная организация России.
Архиерейские палаты и Спасо-Преображенский собор в Холмогорах связаны с судьбой российского государства, с царской фамилией, с людьми неординарными, влиятельными, опередившими свое время, и с невинно расстрелянными, чьи имена сохранили лишь семейные саги. Место здесь и скорбное, и благодатное, считают сами жители села. Величественный собор, построенный в 1691 году из камня, стал одним из самых больших на Русском Севере.
В XVII веке Холмогоры являли собой центр Холмогорской и Важской епархии, возглавлял ее архиепископ Афанасий (Любимов) — человек, который по своим взглядам и деяниям опередил время. Именно к нему за советами обращался Петр Первый. Государь посетил Холмогоры в 1693 году и, побывав в только что построенном соборе, пожаловал деньги на обустройство нового иконостаса, соответствующего величию храмового строения. Сам собор возвели по замыслу владыки Афанасия. Храм, как отмечают Михаил Мильчик и Людмила Попова в книге «Первые ворота Российского государства» должен был стать «символом утверждения Православия во всем Поморье, а также явиться образцом для будущего церковного строительства в крае».
На 42 метра возвышался пятиглавый храм, рядом располагались другие каменные постройки — колокольня и архиерейские палаты. Именно в этом двухэтажном здании в 1744 —1780 годах содержалось Брауншвейгское семейство. Таинственная и горькая страница в истории России, «тайная миссия»: заточение генералиссимуса Антона Ульриха Брауншвейгского и его жены Анны Леопольдовны с детьми после свержения с российского престола их сына Иоанна VI .
Спасо-Преображенский собор разорили в 1920-е годы.
(по материалам Архангельской епархии)