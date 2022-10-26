Осужденные Коряжмы накормят хлебом пациентов городской больницы

В исправительной колонии №5 УФСН России по Архангельской области (г. Коряжма) прошла рабочая встреча с руководством учреждений здравоохранения.
Подразделение посетили представители центральных городских больниц г. Котласа и г. Коряжмы. Прибывшим гостям была проведена экскурсия по производственным цехам Центра трудовой адаптации осужденных. В рамках визита медработникам наглядно продемонстрировали условия производства, ассортимент продукции, выпускаемой в ИК-5, а также необходимые сертификаты и декларации соответствия на изготовленные товары. Начальник колонии Михаил Глоба отметил, что качество представленных изделий позволяет им быть конкурентноспособными на рынке сбыта.
По результатам встречи достигнуты предварительные договоренности на поставку хлебобулочных изделий в Котласскую центральную городскую больницу. На пекарне колонии строгого режима для медучреждения будут выпекать хлеб "Пшеничный" высшего сорта и хлеб "Дарницкий".