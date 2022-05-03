Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

COVID растет. 23% россиян за повторное введение масочного режима

Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю выросла в полтора раза. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у россиян, поддерживают ли они повторное введение масочного режима. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

За повторное введение масочного режима — 23% россиян, против — 48%.

Сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин (25% против 21% среди мужчин). Россияне моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет (30 и 19% соответственно).

Среди тех, кто вакцинировался от COVID-19 шесть и менее месяцев назад, за ношение масок — 3 из 10. Меньше всего готовых вернуться к ношению СИЗ в общественных местах — среди антипрививочников (14%).

Масочный режим в период пандемии коронавируса вызывал и вызывает ожесточенную полемику в российском обществе. Так, в марте этого года 29% россиян собирались продолжать носить СИЗ даже после отмены масочного режима, однако прогулка по улицам российских городов сегодня прекрасно демонстрирует, что сдержали обещание лишь единицы.

27 июль 11:37 | : Будни

Главные новости


Как я был кидалой. Поморские байки
Не бери пример с дяди, деточка! «Феномен» Александра Донского

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2022 (275)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)


Деньги


все материалы
«    Июль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20