В Поморье много памятников истории, но к ним трудно добраться

В конце июня на базе Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА) в рамках Всероссийской конференции «III Юдахинские чтения» прошел Межрегиональный научно-экспертный семинар, участником которого стал секретарь Архангельского регионального отделения РУСО д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова - Андрей Викторович Репневский, представивший в своем докладе два взгляда на становление русской государственности.



Участники из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда в своих выступлениях охватили широкий диапазон вопросов, уделив время обсуждению высокоточным наблюдениям магнитного поля Земли, геологической катастрофе, изменившей историю России в начале XVII века, документам по истории Русского Севера, а также другим актуальным для малой родины М.В. Ломоносова проблемам.

Часть мероприятия прошла в выездном формате, благодаря чему ученые смогли посетить город Онегу и Кий-остров.



Андрей Викторович высоко оценил организацию мероприятия, отдельно упомянув логистические «особенности» нашего региона:



«Дорога от Северодвинска до Куртяево в асфальте, а далее – грунтовка, с неприятно летящими из-под колес камешками. До Онежского округа – частично новый асфальт, но далее – около полусотни километров опасных ям, песка и глины. В рамках мероприятия мы осмотрели запустевший храм, на реставрацию которого в нашей епархии нет средств, но сам Кий-остров производит приятное впечатление: хорошие условия пребывания, общая ухоженность, отличная столовая и пляж. На острове проживает около 200 человек, что не очень легко для локальной экологии, но уровень антропогенного воздействия пока компенсируется его труднодоступностью. Директор онежского музея – выпускник нашего исторического факультета, что только подтверждает приверженность наших учеников делу сохранения историко-культурного наследия родного Поморья для будущих поколений. Неизгладимое впечатление произвела экспозиция, посвященная онежанам-полярникам и их вкладу в освоение Арктики».