Arctic open открыл деловую программу в Малых Корелах

В среду, 6 декабря, в туристическом комплексе «Малые Карелы» стартовала деловая программа «Арктика 2062» VII Международного кинофестиваля «Arctic open» с применением игровых, социотехнических практик. В течение двух дней участников ждёт пять серий – просмотры фильмов и обсуждение вопросов, связанных с образом русского будущего, расселением мегаполисов и региональным кино.



«Арктика 2062» - культурный форум представителей киноиндустрии, арктических СМИ, науки, искусства, НКО, туризма и бизнеса по созданию модели позитивного и привлекательного будущего Арктики в контексте идеи «экономика заботы». Где человек и дикая природа являются взаимозависимыми частями единой экосистемы, где люди Севера смотрят на развитие арктических территорий с позиции со-творца, а не потребителя и покорителя, как хранители уникальных этнических особенностей малой Родины, как активные участники позитивных изменений, способные взять ответственность за территорию на себя.



- Такие события позволяют нам по-новому взглянуть на Архангельскую область и ещё раз поговорить о продвижении, чтобы про наш регион узнавало как можно больше людей, привлекали новую аудиторию, - отметил Директор Центра развития туризма и культуры Сергей Мишин.

- Деловую программу мы задумывали для привлечения СМИ арктического региона, чтобы мы все вместе смотрели на регион, обсуждали проблемы, обозначали ключевые точки. Для нас это эксперимент – такая социокультурная площадка. Мы хотим посмотреть на Север с точки зрения социокультурных практик, насколько они влияют на экономику, на развитие региона. И какой запрос есть у региона на эти культурные события, в данном случае - конкретно на индустрию кинематографии, - сказала директор кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова.

Партнёр программы - проект «Россия- 2062» АНО «Большая земля». «Россия 2062» — утопия и практика. В истории огромное количество примеров, когда будущее случилось совсем не такое, как казалось из недавнего прошлого. Россия 2062 — проект современных русских людей, которые здесь и сейчас строят собственную, как-то иначе устроенную Россию. Те, кто проявляет жизненную позицию, непохожую на то, что от нас требует глобальный мир эффективности.

На деловую программу приехали представители проекта Олег Степанов и Борис Акимов.

- Жизнь всегда зарождалась, потому что люди хотели жить на определённой земле. И они что-то начинали делать там. Поэтому культура - это то, как мы живём. Отсюда вырастает то, что мы видим в театре, в кино и так далее. И первична простая культура, которая проявляется в творческой воле человека, как он хочет жить на своей земле, - считает основатель проекта «Россия 2062» Олег Степанов.

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноПорт. Arctic open» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области. VII МКФ ARCTIC OPEN поддержан Министерством культуры Российской Федерации и входит в реестр Международных кинофестивалей Минкультуры РФ



