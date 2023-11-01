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Отбывающие наказание в Поморье свободное время посвящают игрушкам

Конкурс "Национальная игрушка" прошел среди отбывающих наказание в  УФСИН России по Архангельской области. Его итоги подвела комиссия, выбрав самые лучшие поделки. 

В творческом мероприятии заявилось участвовать много желающих. Для изготовления мастера могли использовать любой подручный материал, организаторы конкурса не ограничивали их в выборе. Но было одно непременное условие  - поделки  должны были олицетворять национальный характер народов страны. 

Участники в колониях выбирали и дерево, и глину, и ткани, дополняя каждое получившееся изделие интересными деталями. Самой лучшей  была признана работа осужденного из Областной больницы регионального УФСИН  под названием "Холмогорская барыня с самоваром".    Она сделана из дерева и украшена  интересными аксессуарами, дополняющими образ фигурки. Помимо короны с меховой окантовкой, у неё есть бусы и серёжки, а в руках она держит самовар.  В числе лидеров и отбывающий наказание в ИК-7, который сделал хозяина Арктики - белого медведя, но с балалайкой.  Также внимание комиссии было отдано поделкам из ИК-1. Здесь изготовили традиционные каргопольские игрушки Тянитолкай и Полкана. Все фигурки-победители сделаны из дерева, местные умельцы продемонстрировали своё искусство резьбы по нему. 

 

29 ноябрь 10:15 | : Культура

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