Отбывающие наказание в Поморье свободное время посвящают игрушкам

Конкурс "Национальная игрушка" прошел среди отбывающих наказание в УФСИН России по Архангельской области. Его итоги подвела комиссия, выбрав самые лучшие поделки.

В творческом мероприятии заявилось участвовать много желающих. Для изготовления мастера могли использовать любой подручный материал, организаторы конкурса не ограничивали их в выборе. Но было одно непременное условие - поделки должны были олицетворять национальный характер народов страны.

Участники в колониях выбирали и дерево, и глину, и ткани, дополняя каждое получившееся изделие интересными деталями. Самой лучшей была признана работа осужденного из Областной больницы регионального УФСИН под названием "Холмогорская барыня с самоваром". Она сделана из дерева и украшена интересными аксессуарами, дополняющими образ фигурки. Помимо короны с меховой окантовкой, у неё есть бусы и серёжки, а в руках она держит самовар. В числе лидеров и отбывающий наказание в ИК-7, который сделал хозяина Арктики - белого медведя, но с балалайкой. Также внимание комиссии было отдано поделкам из ИК-1. Здесь изготовили традиционные каргопольские игрушки Тянитолкай и Полкана. Все фигурки-победители сделаны из дерева, местные умельцы продемонстрировали своё искусство резьбы по нему.