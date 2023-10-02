Кенозерье: Уехать нельзя остаться...

Очередной обучающий семинар на этот раз принимал гостей в деревне Морщихинская Каргопольского сектора Парка.



С одной стороны, семинар, как и прежде — возможность научиться писать заявки на гранты. Шаг за шагом идеи участников превращались в полноценные проекты с проработанными сметами, календарными планами, целями и задачами. Для каждой отобранной идеи были сформированы рабочие группы, в которые вошли сами авторы проектов, другие участники семинара и эксперты. Но были и отличия по сравнению с прошлыми годами.



«Мы не ограничивали авторов проектов какой-то определённой тематикой. Главное, чтобы с инициативой выступили не только постоянные жители деревни или посёлка, но и люди, которые регулярно приезжают в родные места», — рассказала начальник отдела социокультурной деятельности Парка Надежда Иниева.



Как появилась идея формирования именно таких групп? Всё очень просто. К сожалению, количество жителей деревень и посёлков постоянно сокращается, активным людям всё сложнее работать. Но остаются уроженцы деревень, заинтересованные в развитии родных мест. Их объединение — хорошая возможность для начала совместной работы. Поэтому важно было, чтобы идея поддерживалась и постоянными жителями, и теми, кто приезжает. Для этого участники до начала семинара организовали собрания или обсуждения в группах во ВКонтакте.



Предпочтение при отборе заявок отдавалось самым удалённым и малочисленным деревням, а ещё тем, кто ни разу не участвовал в подобных мероприятиях. В результате на семинаре разрабатывались проектные идеи от деревень Красная гора, Пушлахта, Першлахта, Луда, Заришня (Вельский район).



Семинар начался с панельной дискуссии «Уехать нельзя остаться». Эксперты поделились своим опытом работы в маленьких деревнях. Деревнях, откуда они могли бы уехать, но решили остаться. Галина Никулина вернулась в деревню Пежма. Сначала приехала на лето, а потом осталась насовсем. Сейчас в Пежме есть скейт-парк, горка, хоккей, набережная. И это только начало списка проектов, которые она сделала с местными детьми. Валерий Кирьянов вернулся в родную карельскую деревню в качестве сотрудника музея-заповедника «Кижи». Ему удалось наладить диалог с жителями, помочь решить многие социальные проблемы. Татьяна Гусарова осталась жить в небольшом населенном пункте Владимирской области. Она создала некоммерческую организацию «Мой адрес» и с её помощью реализует проекты по развитию. Их названия говорят сами за себя — «Полюби свою Родину заново», «Добрая сельская мама», «Продлёнка со смыслом».



Затем участники начали работу над проектами и завершили её всего за день. В результате было разработано пять проектов. Четыре из них получили поддержку ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» и один — от Правительства Архангельской области.



«Пушлаходская» набережная. Пушлаходов представляли Елена Агафонова, Зоя Зуева и Юлия Сиразиева. Участницы приехали с идеей создания… фонтана. Дело в том, что на берегу моря в деревне есть ржавая труба. Из неё много лет бьёт пресная вода. Уехали пушлаходы с победой и проектом «Не фонтан», так как они решили не ограничиваться фонтаном, а сделать маленькую набережную. Именно к ней пристают карбаса с долгожданными внуками и детьми, приезжающими на лето. Экспертом рабочей группы была Варвара Сажина, преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова, специалист по работе с жителями посёлков вблизи Кроноцкого заповедника.

«Мне казалось, что я работаю не только с этой группой, но и одновременно со всей Пушлахтой сразу. Девушки постоянно переписывались и созванивались с местными жителями, согласовывали каждую идею», — поделилась Варвара.



«От дома к дому». Анна Фадеева и Екатерина Морозова из Вельского района приехали с идеей возродить старинный праздник в маленькой деревне Заришня (Елинская). Инициаторами Дня деревни были местные жители, которые поддерживали и помогали на протяжении всего проекта. Благодаря командной работе, девочки создали и защитили проект по возрождению праздника, а также решили создать амбарную книгу с рассказами местных жителей и фотографиями деревенских домов. «Было волнительно, но когда тебя поддерживает команда, рядом находятся эксперты, готовые разобрать каждый твой вопрос и просто внимательные небезразличные люди, в голове встаёт всё на свои места и становится спокойнее. Мы успешно защитили свой проект и получили финансирование на реализацию!», — делится эмоциями Анна Фадеева.



«ПОМОРиЯ». Деревню Красная гора представляли семьи Октябрьских и Орловых из Москвы. Каждое лето они проводят в деревне, где жили их предки. Там они начали изучать родословную своей и других семей деревни. Оказалось, что крепкими семейными узами были связаны по меньшей семь деревень Летнего берега Белого моря. О проекте рассказывает Татьяна Гусарова, председатель некоммерческой организации «Мой адрес» из Владимирской области: «Я была экспертом у команды, которая подняла непростую проблему — сохранение памяти о потомках и жителях Летнего берега Белого моря. Их инициатива по изучению родословной семьи вылилась в проект по созданию сайта, где все потомки жителей Летнего берега смогут узнать историю своего рода, свои корни, посмотреть на место, где жили их предки, полюбить свою Родину заново».



Александра Орлова рассказала: «Мы приехали с идеей, а в итоге за эти дни получили технологию и инструменты упаковки и продвижения проекта! Всё это оказалось возможным благодаря невероятным экспертам, организаторам и атмосфере заряженных на результат и любовь к своей родине людей!»



Першлахтинские бесёды. Светлана Тишинина впервые покинула деревню Першлахта для участия в проектном семинаре. Несмотря на это, её команде удалось разработать важный для деревни проект. В Першлахте давно закрылись общественные здания — места, где жители могли встретиться, провести мероприятие. Поэтому было решено построить беседку со сценой. С командой работала Галина Старицына, директор АНО «Перспектива»:



«Я не первый раз приезжаю в деревни Кенозерского парка, рассказываю о возможностях, но только сейчас жители решили что-то менять в своей деревне. Я очень этому рада и буду их поддерживать и после семинара».



Всё забуду — уеду в Луду. Так называется проект Дины Чуркиной, которая приехала на семинар с большим желанием сделать жизнь детей в Луде интереснее. С собой на семинар она взяла семью. И её пятилетний сын Дима дал много советов группе! В результате в Луде появятся места для игры в футбол, волейбол, настольные игры, просмотра мультфильмов.



«Организованный детский досуг — это, на мой взгляд, неотъемлемая часть развития каждого населённого пункта, где есть дети. Очень понравился решительный настрой Дины, нет сомнений, что этот проект получит дальнейшее развитие и станет успешным», — прокомментировала эксперт, главный специалист отдела экологического просвещения Парка Анжела Забалдина.



Мероприятие было организовано Правительством Архангельской области, Ассоциацией ТОС Архангельской области и ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».



