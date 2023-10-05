В Архангельске открылась выставка рисунков детей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей

Мероприятие было приурочено к годовщине воссоединения с освобожденными территориями.

В экспозиции 15 рисунков. Прежде они были представлены на конкурсе – «Дети рисуют мир».

«С 2014 года начали собирать детские рисунки из тех городов, где происходили военные события, те места, где дети столкнулись с бедой. Это и Чеченская Республика, Южная Осетия, Луганск, Донецк. Когда набралось достаточное количество работ, мы организовали выставку детского рисунка в САФУ. Действительно такие экспозиции захватывают за душу. Здесь и радость и грусть, но главный посыл – мы вместе», –рассказал координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Архангельской области, руководитель Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев.

На одной работе представлен зеркальный двуполярный мир глазами ребенка – слева нарисован разрушенный город, который пылает. Маленькая девочка за этим наблюдает. Справа она держит за руку маму и папу. На другой работе можно увидеть девушку, которая обнимает нашу планету. Есть еще один рисунок – в сером мире мальчик рисует радостную картину в открытой двери дома. Практически во всех работах ощущается нота грусти, но присутствует и вера в светлое будущее.

Открытие выставки, приуроченной к годовщине воссоединения России с освобожденными территориями, посетили юнармейцы архангельской школы № 82. Знание истории и любовь к Родине для ребят вещи первостепенной важности.

«Это значимое историческое событие. Основная идея выставки – жить в мире, просто радоваться каждому дню, развиваться вместе со своей семьей. Наша школа уделяет достаточное внимание патриотическому воспитанию, считаю, что нашим ребятам очень полезно побывать на такой выставке, где показано, как здорово жить в мире», - отметила заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СШ № 82 Лариса Задорина.

Помимо детских рисунков в экспозиции представлены и фотоработы депутата Государственной думы Александра Спиридонова. Прежде они входили в состав его выставки – «Мариуполь глазами северодвинца». Напомним, парламентарий ездил в освобожденный город с гуманитарной миссией весной и осенью прошлого года. Там он оказывал помощь нуждающимся.

«Я несколько раз была на освобожденных территориях. В первый раз туда приехала в октябре 2022 года. И вот я обратила внимание, как в Луганске поют наш Российский гимн. Это сложно передать словами, даже не знаю, как это описать. Столь проникновенного исполнения никогда в жизни не слышала», - рассказала руководитель регионального отделения Молодой Гвардии Единой России Мария Валуйских.

На открытие выставки с речью выступил Аркадий Пороховник. В партию «Единая Россия» он вступил с начала проведения специальной военной операции. Архангелогородец не смог оставаться в стороне, равнодушным, когда понял, что решается судьба Отечества.

«Прежде, я никогда не принадлежал ни к какой политической партии. Когда началась специальная военная операция, понял, что хочу быть полезным для нашей страны. Работаю предпринимателем. Стараюсь оказывать всевозможную поддержку нашим ребятам», - рассказал Аркадий Пороховник.

Посетить выставку детских рисунков в Штабе общественной поддержки может любой желающий.



