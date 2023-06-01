Легенды и мифы Сергея Самодова

Второй день директор Архангельского театра драмы им. Ломоносова и кандидат в депутаты Сергей Самодов радует культурную общественность Поморья своими историческими изысканиями.

Напомним, вчера на нашем сайте вышел рассказ об его открытии – по авторитетному мнению этого искусствоведа популярная в 60-х годах прошлого века песня «Огромное небо» на стихи Роберта Рождественского посвящалась подвигу летчика-истребителя, отвернувшего свою неисправную боевую машину от жилых кварталов Архангельска. Хотя остальные источники, кроме Самодова, в один голос говорят, что названная песня посвящена подвигу экипажа советского бомбардировщика в небе над Берлином (подробности здесь).

И вот новая культурно-историческая сенсация от того же автора! Поздравляя столицу Удмуртии с фестивалем ТУК, директор драмтеатра нарек Ижевск… родиной Петра Ильича Чайковского (читайте скрин публикации). Хотя другие (несамодовские) источники просто вопиют о том, что великий русский композитор появился на свет 25 апреля (по новому стилю) 1840 года в городе Воткинске, входившим тогда в Вятскую губернию, и уже при советской власти включенный в состав Удмуртской АССР.

Впрочем, нельзя исключить, что Самодов, как широкая творческая натура, не считает 52 км (расстояние от Воткинска до Ижевска по прямой) серьезным поводом лишить столицу Удмуртии знаменитого земляка. Зато как обиделись коренные воткинцы… похоже, архангельскому драмтеатру туда долго с гастролями не соваться.

Ждем от автора новых сенсаций и разоблачений!