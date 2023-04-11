В Архангельской области появится сеть модельных библиотек

Эту идею обсудили на выездном заседании эксперты консультативного совета по законодательству в сфере культурной политики и туризма при Архангельском областном Собрании депутатов.

Члены экспертного совета познакомились с работой детской библиотеки № 1 имени Е.С. Коковина в Архангельске. Библиотека в 2021 году стала первой в Архангельске модельной библиотекой.

На обновление «Коковинки» из федерального бюджета было выделено пять млн. рублей, из городского бюджета – еще более 15 млн. рублей. После ремонта в помещениях установлено современное компьютерное и мультимедийное оборудование, новая удобная мебель, обновлен книжный фонд. Читальные залы разделены на шесть тематических зон: «Читай-остров», «Арт-остров», «ЭКО-остров», «Арктический остров», «Остров знаний и открытий» и «Музейный остров». Все пространства, так или иначе, посвящены Евгению Коковину и его самому известному произведению «Детство в Соломбале».

«Когда мы задумывали обновление детской библиотеки имени Коковина, мы хотели, чтобы сюда приходило больше посетителей: детей, молодежи, увеличилась семейная аудитория. И когда мы провели капитальный ремонт, заменили оборудование, мы получили тот результат, на который рассчитывали», – сказала начальник управления культуры и молодежной политики администрации Архангельска Наталья Зарубина.

Эксперты отметили преображение библиотечной сети в целом. Сейчас в регионе 16 модельных библиотек, в этом году будет обновлено еще пять. Всего в Поморье насчитывается 465 библиотек.

«Благодаря нацпроекту «Культура» и народной программе «Единой России» мы реализуем очень много мероприятий: ремонтируем дома культуры, муниципальные музеи, обновляем материально-техническую базу учреждений, закупаем музыкальные инструменты в школы искусств. Однако, понимаем, что только за счет федерального проекта модернизировать все библиотеки региона не получится. Поэтому вместе с правительством обсуждаем вопрос о реализации регионального проекта по созданию модельных библиотек», – заявила председатель комитета областного Собрания по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова.

Кроме того, участники совещания обратили внимание на проблему ремонта домов культуры в крупных городах, которые по существующим правилам не могут участвовать в нацпроекте. Эксперты предложили дополнить программу, ввести строительство и ремонт учреждений культуры в городах с численностью населения до 500 тысяч человек.

Общий объем финансирования сферы культуры в регионе в 2022 году составил 5 млрд 356 млн рублей. В 2022-м было модернизировано 45 учреждений культуры. В этом году ремонты пройдут в 76 учреждениях. Ключевые объекты – это Новодвинский городской культурный центр, Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова и Детская музыкальная школа № 1. В 2022–2023 годах на их капремонт из федерального бюджета привлечено более 631 млн рублей.