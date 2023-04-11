В Архангельске единороссы наслаждались Пушкиным

В Штабе общественной поддержки состоялся литературно-поэтический вечер, посвященный творчеству А.С. Пушкина.

Стихи читали депутат Государственной Думы Михаил Кисляков, представители женсовета Майской горки и Ломоносовского округа, а также сотрудники Штаба.

«Любви, надежды, тихой славы

Недолго нежил нас обман,

Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман…»

Как много глубокого смысла, какое великолепное стихосложение в этих строчках. Знаменитое стихотворение «К Чаадаеву», которое адресовано другу поэта Петру Чаадаеву, прочла заместитель Штаба общественной поддержки Софья Смолина, она же и открыла литературно-поэтический вечер, памяти Александра Сергеевича Пушкина. Мероприятие приурочено ко дню рождения Гения русской литературы.

Хотелось бы отметить, что стихотворение « К Чаадаеву» пользовалось особой популярностью среди военных и политических деятелей 19-ого столетия, произведение сыграло важную агитационную роль в декабристском обществе. Кстати, именно под влиянием этих строк –

«Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!» - был поставлен знаменитый советский фильм – «Звезда пленительного счастья», рассказывающий историю зарождения Северного и Южного обществ.

Михаил Кисляков отметил, что больше всего любит пейзажную лирику в творчестве Пушкина, отметив, что любимое время года поэта была осень. Депутат Государственной Думы также подчеркнул, что Гений русской литературы с особым трепетом и проникновением описывал красоты северной природы, что просто завораживало читателя и слушателя. Михаил Кисляков прочел отрывок из романа в стихах «Евгений Онегин».

«Но наше северное лето,

Карикатура южных зим,

Мелькнет и нет: известно это,

Хоть мы признаться не хотим.

Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень».

Представители женсовета вспомнили такие Великие произведения, как «Я Вас Любил», «В крови горит огонь желанья», а также «Я помню чудное мгновение».

«Прекрасно, что мы решили провести такой вечер. Во-первых, мы увековечили память Великого поэта, во-вторых, подобные литературно-поэтические вечера одухотворяют и раскрывают человека. Мероприятие действительно значимо, в мире нет людей, кто не знаком с творчеством Александра Сергеевича Пушкина, ведь он символ не просто русской литературы, но и всей нашей культуры в целом.

Думаю, такие мероприятия на базе Штаба возможны на регулярной основе, сейчас мы думаем над вечером, который будет посвящен творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Приглашаем присоединиться всех любителей поэзии и творчества писателя», - отметила Софья Смолина.