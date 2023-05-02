Детская школа искусств №31 разбогатела на 14 миллионов

Детская школа искусств № 31 в округе Варавино-Фактория получила средства на закупку новых музыкальных инструментов и оборудования – всего более 14 миллионов рублей.

Глава Архангельска Дмитрий Морев:



- Мы поддержали заявку школы, и в итоге по нацпроекту «Культура» выделено 11,7 млн. рублей из федерального бюджета, а из городского еще 2,7 млн. рублей (софинансирование было условием участия в конкурсе). Инструменты уже поступают в школу, ребята начинают их осваивать. Всего в ДШИ № 31 занимается 400 детей.



Сейчас в школу уже поступило 6 баянов и 3 аккордеона фабрики «Юпитер», 13 пианино «Соната», 5 скрипок, 4 мастеровые балалайки и 4 мастеровые гитары. Школа славится на всю область классом балалайки, и для участия в конкурсах нужен хороший инструмент – теперь он есть! Дополнительно приобретается компьютерная, интерактивная техника, мебель и учебная литература.



На базе ДШИ № 31 сегодня прошло выездное совещание главы города с начальником управления культуры Натальей Зарубиной, заместителем спикера Гордумы Римом Калимуллиным, председателем общественного совета округа Варавино-Фактория Владиславом Грачевым и председателем совета руководителей образовательных организаций Архангельска Ильей Иванкиным. Обсудили меры по обновлению материальной базы детских учреждений и взаимодействие школ общеобразовательных, музыкальных и художественных. Комплексный подход к воспитанию и обучению детей дает лучший результат.