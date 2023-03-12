Архангельск готовится к Пасхальному балу

Традиционный Пасхальный бал состоится 30 апреля в архангельском Доме коммерческого собрания (пр. Чумбарова-Лучинского, 38). Событие пройдет под эгидой миссионерского отдела Архангельской епархии.

Начало в 16:00.

В программе: мастер-классы по танцам, бальные игры, фотозона в старинных интерьерах, танцы, викторины, конкурсы, подарки, шведский стол.

«Может покажется странным, при чем тут миссионерский отдел и где тут миссия, если мы не говорим о Боге, о вере? Но мы показываем примером, что Православие — это не только посты и воздержание, а радость и выход в свет в том числе. Это первый момент. Второй момент — мы даем площадку для знакомства. Притом не только молодежи, но и людям старшего поколения.

Сегодня таких площадок почти нет», — отметила организатор и ведущая бала Мария Цыплакова.

Также Мария рассказала, что руководитель миссионерского отдела протоиерей Евгений Соколов в преддверии бала традиционно проводит лекцию по бальному этикету, объясняет, как себя вести. «Эти знания сегодня тоже не в открытом доступе, люди приходят и с большим интересом слушают. По словам отца Евгения, воспитанность — начало духовности», — пояснила Мария Цыплакова.

По вопросам приобретения билетов можно звонить Марии Цыплаковой по номеру +7 (902) 198-27-33.

Отметим, что первый Пасхальный бал миссионерский отдел провел в 2008 году совместно с отделом внеучебной работы Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова. С 2012 года Рождественский и Пасхальный балы стали регулярной традицией.