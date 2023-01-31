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Архангельские студенты-музыканты устроили праздник постояльцам «Заботы»

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Одна из задач коллектива пансионата для пожилых людей и инвалидов «Забота» – сделать жизнь своих подопечных как можно более насыщенной, чтобы времени скучать и хандрить абсолютно не было. Проживающие здесь участвуют в творческих студиях, выезжают в кино и театр и, конечно, с удовольствием принимают гостей – профессиональных артистов и любителей.

Студенты Архангельского музыкального колледжа для постояльцев «Заботы» стали друзьями – ребята уже бывали здесь с концертом и настолько вдохновились теплым приемом, что обязательно решили вернуться. Нашли и повод хороший – продлить празднование Международного женского дня.

 «Здесь очень разнообразная культурная программа, многие артисты приезжают с концертами и спектаклями, и, честно сказать, не так просто было попасть в этот график. А студенты всегда с удовольствием откликаются на такие предложения – для них это и концертная практика, выход на сцену, и особая взаимоотдача: они видят живой отклик, искренние реакции зрителей, которые потом делятся, что у них даже ладошки болят из-за бурных аплодисментов, которыми они одаривают наших ребят», – делится преподаватель музыкального колледжа Ольга Лебедева.

 Вместе со студентами перед постояльцами пансионата «Забота» выступили представители творческого центра САФУ и участники студии «Добрый день» Дворца детского и юношеского творчества.

 Ребята исполняли песни 70-80-х годов: «Эй, моряк», «О, море, море…», «Трус не играет в хоккей» и другие советские хиты. Старшему поколению эти композиции очень близки, поэтому пел весь зал, а некоторые не стеснялись выходить на подтанцовку. В завершение концерта студенты вручили всем дамам цветы.

 Среди зрителей – почетный гражданин Архангельска Валентина Петрова. Валентина Николаевна всю жизнь отдала служению детям: более 40 лет работала в школе № 22 – учителем истории, заместителем директора, директором. А после выхода на пенсию продолжили вести патриотическую работу как активистка городского Совета ветеранов. Поэтому общение с молодежью для нее всегда особый праздник.

 «Вот выступают первокурсники, а мне кажется, что это ученики пришли в первый класс – учатся писать, читать… Они так же, как усердные первоклашки, старались изо всех сил подарить нам праздник! Исполняли для нас песни, которые все знают наизусть, и мы с удовольствием подпевали. Такие искренние, талантливые ребята! Спасибо им за этот замечательный, душевный концерт!» – сказала Валентина Николаевна.

 Душевная теплота, с которыми ребят принимали зрители, для студентов тоже будет воспоминанием.

 «Очень здорово – видеть эти добрые глаза, полные радости, и получать от зрителей этот позитив, взаимообмен – это значимо для любого артиста. Когда выступаешь перед старшим поколением, больше теплоты получаешь, и им хочется больше внимания подарить», – поделилась первокурсница Ольга Супрутская.


10 март 12:25 | : Культура

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