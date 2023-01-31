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Надежда Сухопарова признана Честью и Достоинством поморской журналистики

Руководитель информационного агентства «Инфоцентр» из Коряжмы Надежда Сухопарова награждена Почетным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм».

Из воспоминаний мэра Коряжмы (1985-2004 гг) Валерия Мальчихина:

- В свое время я и название «Трудовой Коряжме» дал, и Надежду Геннадьевну на работу принял. Как на духу теперь говорю: ни разу не пожалел об этом. Городу просто повезло, что Сухопарова не только возглавила в свое время орган горкома КПСС и горисполкома, но и сумела потом, в начале 90-х, сохранить эту газету. Когда партии не стало, город по решению оппозиционных депутатов прекратил финансирование «ТК», организовав свое издание «Пульс города» (понятно, с финансированием из бюджета).

 Многие тогда были уверены: старая газета самораспустится. Других вариантов не было. И прецедентов не было — в те годы, в той стране, на нашей памяти. В общем, в иной исход, кроме печального, не верил никто. Кроме Надежды Геннадьевны.

 Она же, решив сохранить газету, открыла магазин и занялась торговлей. Это был неожиданный ход. Но прибыль позволила держать издание. И так продолжалось несколько лет.

 А в 1993-м, когда Ельцин упразднил Советы народных депутатов, и вся полнота власти перешла исполнительным органам, и мы стали сами формировать бюджет, я своим постановлением закрыл «Пульс города». Предложил Сухопаровой возобновить сотрудничество, снова открыть финансирование «Трудовой Коряжмы».

 Думал, обрадуется. Но она, уже вкусившая самостоятельности и независимости, от моего предложения отказалась. Следом изменилось законодательство о местном самоуправлении. И нас обязали публиковать свои решения в местном печатном органе. Так родился «Муниципальный вестник», который выходит и сегодня. А Надежда Геннадьевна все также выпускает «Трудовую Коряжму» — массовую городскую газету, не связанную финансовой пуповиной с местной властью.

 Возможно, не все понимают, что это такое — независимое издание. По факту редакционному коллективу власть ничего не может навязать. Журналисты абсолютно свободны в выражении любых реакций на любое действие или бездействие властей. Ни администрация города, ни городская Дума не могут, например, приказать снять или — наоборот — поставить тот или иной материал. А раз так, самостоятельная «Трудовая Коряжма» остается реальным защитником интересов горожан.

Редакция ИА RUSNORD присоединяется к поздравлениям.


10 март 08:04 | : Культура / Горячая тема

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