Нацпарк "Онежское Поморье" отмечает 10-летний юбилей

Национальный парк на Онежском полуострове был создан 26 февраля 2013 года распоряжением Правительства РФ. Он проектировался силами научной общественности и экологическими организациями Архангельской области, начиная с 1997 года. На создание «Онежского Поморья» ушло практически 20 лет.

Долгие перипетии создания Парка упирались в различные противоречия между представителями лесной отрасли и природоохранной общественностью. В итоге изначальный проект национального парка был пересмотрен в сторону существенного сокращения его территории: в границы «Онежского Поморья» вошли только прибрежные зоны полуострова.

«Онежское Поморье» обладает исключительным ландшафтным разнообразием, сочетая материковые таёжные, болотные, озерно-долинные и прибрежные природные комплексы. Уникальная особенность Парка — наличие крупного массива коренных таёжных лесов, выходящих на морское побережье. Это важнейший узел сезонной миграции птиц в северном полушарии. Здесь береговые и прибрежные морские экосистемы являются средой обитания ценнейших морских млекопитающих: гренландского тюленя, кольчатой нерпы, морского зайца, белухи. В некоторых ручьях на территории парка обнаружен редкий пресноводный моллюск — европейская жемчужница, бывший когда-то гордостью Русского Севера.

На побережье полуострова расположены поморские деревни с многовековой историей. Здесь люди смогли создать свои традиции неразрушающего природопользования, нашедшие отражение в их образе жизни и культуре. Традиционное рыболовство и по сей день является одним из ключевых промыслов. «Море — наше поле», — говорят местные жители.

Сохранение вековых лесных массивов, редких видов животных, биоразнообразия, культурного, исторического наследия полуострова и было основными задачами созданной в 2013 году заповедной территории. Эту работу начал директор «Онежского Поморья» Олег Леонидович Продан. После его трагической гибели в 2016 году вышел приказ Минприроды России о присоединении учреждения к структуре ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».

С 2017 года первыми шагами Елены Флегонтовны Шатковской на посту руководителя заповедной территории стало перенесение успешных практик из Кенозерского национального парка: на полуострове начала создаваться инфраструктура охраны, экологического просвещения и туризма, музейной и научной работы. Одним из первых дел по сохранению культурного наследия стало восстановление поморской часовни Иоанна и Лонгина Яреньгских XIX века на берегу Белого моря. Все церкви, находившиеся в аварийном состоянии, были переведены на баланс Парка.

Несмотря на то, что поселения Онежского полуострова не включены в границы заповедной территории, с местными жителями начала вестись активная работа по взаимодействию, налаживанию контактов, привлечению к социальным и бизнес-проектам, способных улучшить жизнь в поморских деревнях. Немаловажно, что в команду «Онежского Поморья» пришли надёжные сотрудники из числа местных жителей.

Последние шесть лет в «Онежском Поморье» активно формируется и развивается инфраструктура: строятся визит-центры, кордоны охраны, появились новые музеи, экскурсионные маршруты и экологические тропы, начали работать детские экологические лагеря, открылись школы юных экскурсоводов и школьные лесничества, появились туристические программы, направленные на знакомство с традициями и обычаями жителей полуострова.

Огромную работу проделали научные сотрудники Парка: их усилиями количество зарегистрированных растений, грибов, водорослей, зверей и птиц Онежского полуострова выросло в десятки, а в некоторых случаях — и в сотни раз. В сохранении исторического, культурного наследия за последние шесть лет также была проведена большая работа. Например, было собрано большое количество материалов, интервью с местными жителями о посёлках спецпереселенцев, на основании которых была написана книга «Излом. Книга памяти спецпереселенцев Онежского полуострова». А в прошлом году было завершено формирование экспозиции музея «Дом на восьми ветрах», который рассказывает о быте и культуре жителей деревни Лопшеньга.

В 2023 году в «Онежском Поморье» планируется введение в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры: в деревне Луда в рамках нацпроекта «Экология» откроются три новых гостевых дома: два рубленых, рассчитанных на 6 человек, и один — на четверых гостей, с баней. В Лопшеньге будет завершён первый этап капитального ремонта в здании бывшего интерната, где в будущем откроется литературный отель «Поедемте в Лопшеньгу!». А в Усть-Яреньге будет введено в эксплуатацию новое здание кордона охраны. Планируется и усиление транспортного обеспечения для более комфортного перемещения наших гостей.

В 2023 запустится проект по изучению бурого медведя на Онежском полуострове, большое внимание будет уделено изучению мхов и грибов-разрушителей древесных пород, которые являются индикатором состояния девственных лесов. Расширится район исследования экологии крупных хищных птиц: скопы и орлана-белохвоста. Будет подготовлена к выпуску монография об истории и современном состоянии традиционного судостроения и судоходства, а также печатное издание книги «Излом», с добавлением новой главы и 80 фотографий. Продолжатся историко-архивные изыскания, связанные с Унским лесозаводом, на месте существования которого появится индустриально-мемориальный комплекс, который будет рассказывать гостям заповедной территории о том, через какие перипетии пришлось пройти жителям этих мест в непростые годы первой половины XX века. Также продолжится изучение истории и современного состояния тоней Онежского полуострова и связей монастырей Беломорья с крестьянским сообществом.

В юбилейный год национального парка «Онежское Поморье» мы будем вспоминать о ключевых событиях его истории, а также обобщим итоги социального, научного, туристического развития заповедной территории. Следите за новостями!