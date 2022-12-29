Алексей Белый: Высоцкий навсегда!

Владимиру Высоцкому - 85!
О человеке, который воплотил в своем творчестве боль и совесть прошлого и настоящего, о проектах, посвящённых памяти Владимира Высоцкого поделился руководитель проекта "Безопасный интернет", специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый :
- Сегодня 85 лет со дня рождения поэта, певца и актёра Владимира Высоцкого. Каждый год - 25 января с тихой светлой грустью мы вспоминаем легендарную знаменитость. Его творческая жизнь насчитывает более 800 произведений, 20 ролей в театре и около 30 ролей сыгранных в кино. Популярность Владимира Высоцкого высока, фильмы с его участием всегда находят место в телевизионной сетке наших телеканалов.
Владимир Высоцкий вошел прочно в мою жизнь. Изумляет разнообразие тем, раскрытых в песнях автора. Владимир Высоцкий рассказал почти обо всем, чем жил народ: о войне, об альпинистах, о спортсменах, шоферах, лётчиках.
Высоцкий не чужд философии; рассуждения о смысле жизни не менее глубоки, чем сатира. Особенность творчества Высоцкого состоит в неординарности личности талантливого актёра, замечательного певца, в способности создавать самые разнообразные маски в своих творениях.
Популярность Высоцкого, как я считаю, заключается, прежде всего, в народности его творчества. В его замечательной песне «Я не люблю» полностью раскрыты взгляды на мир, на жизнь самого автора.
В 2013 году на его 75-летие в архангельском Доме молодежи мной и моими единомышленники Н. Леонович, А. Ульяновой был организован фестиваль авторской песни - гала-концерт памяти Владимира Высоцкого "Я верю в нашу общую звезду", собравший музыкантов, поэтов и поклонников авторской песни . В тот юбилейный для Высоцкого год, жителей Поморья порадовал своим творчеством певец из Санкт-Петербурга Григорий Войнер (ныне, к сожалению, покойный) , известный и популярный среди архангелогородцев и других жителей нашей необъятной страны Андрей Дмитревский (ныне, к сожалению, покойный) . Также в концерте приняли участие архангельские барды, КСП «Камертон», молодые исполнители Анна Ульянова, Ирина Мараева и Андрей Повилайтис, восьмилетний начинающий исполнитель Георгий Фролов, юные музыканты клуба авторской песни «Менестрель» и другие. Член Союза художников России Василий Курицын представил свою выставку картин, посвященную Владимиру Высоцкому.
А в 2018 году на 80 - летний юбилей Высоцкого мной уже с единомышленником А. Карповым было организовано музыкально - профилактическое мероприятие, памяти Высоцкого. Для многочисленной публики песни великого исполнили Андрей Дмитревский, Алексей Карпов, Татьяна Ваганова, Георгий Фролов и другие. Одним из важных принципов нашего мероприятия как раз и явилось сочетание лечебно — корригирующего воздействия с оздоравливающим влиянием песен Высоцкого на окружающую молодого зрителя микросоциальную среду (семья, школа, университет, группы сверстников и тд. ).
Как говорил наш земляк Фёдор Абрамов, "Горлом Высоцкого хрипело и орало время". И это были не только 60-70-е, 80 - е.. Его произведения и сейчас пронзительно актуальны и близки нашим сердцам :
Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа, наблюдал свысока.
И в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,
Значит, в жизни ты был ни при чём, ни при чём!..