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Алексей Белый: Высоцкий навсегда!

Владимиру Высоцкому - 85! 

О человеке, который воплотил в своем творчестве боль и совесть прошлого и настоящего, о проектах, посвящённых памяти  Владимира  Высоцкого   поделился  руководитель проекта "Безопасный интернет", специалист ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый : 

- Сегодня 85 лет со дня рождения   поэта, певца и актёра  Владимира Высоцкого. Каждый год  - 25 января   с тихой  светлой грустью  мы вспоминаем   легендарную знаменитость. Его творческая жизнь насчитывает  более 800 произведений, 20 ролей в театре и около 30 ролей сыгранных в кино. Популярность Владимира Высоцкого высока,  фильмы с его участием всегда находят место в телевизионной сетке наших   телеканалов.  

Владимир Высоцкий  вошел прочно в мою  жизнь. Изумляет разнообразие тем, раскрытых в песнях автора. Владимир Высоцкий рассказал   почти обо всем, чем жил народ: о войне, об альпинистах, о спортсменах, шоферах, лётчиках.

Высоцкий не чужд философии; рассуждения о смысле жизни не менее глубоки, чем сатира. Особенность творчества Высоцкого состоит в неординарности личности талантливого актёра, замечательного певца, в способности создавать самые разнообразные маски в своих творениях.

Популярность Высоцкого, как я считаю, заключается, прежде всего, в народности его творчества. В его замечательной песне «Я не люблю» полностью раскрыты взгляды на мир, на жизнь самого автора.

В 2013 году на его 75-летие в архангельском Доме молодежи мной и моими единомышленники Н. Леонович, А. Ульяновой был  организован фестиваль авторской песни -  гала-концерт памяти Владимира Высоцкого "Я верю в нашу общую звезду", собравший музыкантов, поэтов и поклонников авторской  песни . В тот юбилейный для Высоцкого год, жителей Поморья   порадовал своим творчеством певец из   Санкт-Петербурга Григорий Войнер (ныне, к сожалению, покойный) , известный и популярный среди   архангелогородцев и других жителей нашей необъятной страны Андрей Дмитревский (ныне, к сожалению, покойный) . Также в концерте приняли участие архангельские барды, КСП «Камертон», молодые исполнители Анна Ульянова, Ирина Мараева и Андрей Повилайтис, восьмилетний начинающий исполнитель Георгий Фролов, юные музыканты клуба авторской песни «Менестрель» и другие. Член Союза художников России Василий Курицын представил свою выставку картин, посвященную Владимиру Высоцкому.

А в 2018 году на 80 - летний юбилей Высоцкого мной уже с единомышленником А. Карповым было организовано музыкально - профилактическое мероприятие, памяти Высоцкого. Для многочисленной  публики песни великого  исполнили Андрей Дмитревский, Алексей  Карпов, Татьяна Ваганова, Георгий Фролов и другие.  Одним из важных принципов нашего мероприятия  как раз и явилось  сочетание лечебно — корригирующего воздействия с оздоравливающим влиянием песен Высоцкого  на окружающую молодого зрителя  микросоциальную среду (семья, школа, университет, группы сверстников и тд. ).

Как говорил наш земляк Фёдор Абрамов, "Горлом Высоцкого хрипело и орало время". И это были не только  60-70-е, 80 - е.. Его произведения и сейчас  пронзительно актуальны и близки нашим сердцам :

Если мяса с ножа ты не ел ни куска,

Если руки сложа, наблюдал свысока.

И в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,

Значит, в жизни ты был ни при чём, ни при чём!..


25 январь 08:06 | : Культура

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