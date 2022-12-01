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Что главное на свете? Конкурс семейного рисунка прошел в Архангельске

В Архангельске подвели итоги ежегодного предновогоднего конкурса семейного рисунка, организованного командой депутата «Единой России» Виктора Зари.

 В этом году общее число конкурсантов составило почти 500 человек. Членам жюри, куда вошел сам Виктор Заря, члены местного политсовета Валентина Попова, Ирина Зубова, Александр Гурьев, Ольга Шананина,  предстояла нелегкая задача — определить лучших участников в каждой номинации: «Семейное творчество», «Индивидуальный рисунок» и «Наставничество».

В Конкурсе приняли участие семьи воспитанников детских садов и учащихся школ города по трём возрастным категориям: от 4 до 6 лет включительно, от 7 до 12 лет, от 13 до 18 лет.

Начиналось все пять лет назад. Тогда депутат Архангельского областного Собрания Виктор Заря придумал прекрасный способ в преддверии новогодних праздников сплотить в творческом порыве детей и взрослых. Самый первый конкурс рисунков был посвящен новогоднему Архангельску. В прошлом году его участники отдали дань уважения труду медицинских работников.

«Государство все больше внимания уделяет поддержке семьи. К сожалению, под напором западной идеологии, мы сегодня вынуждены защищать наши традиционные семейные ценности. А в отдельных семьях, увы, утеряна связь поколений – детей и родителей. А ведь именно родители, семья с первых дней воспитывают ребенка, направляют его. И все наши творческие конкурсы уже пять лет преследуют одну и ту же цель – объединить детей и родителей, сблизить их в процессе творчества. И поэтому в год пятилетия конкурса его темой стала семья», - рассказал Виктор Заря.

Церемония награждения победителей состоялась в «Патриоте». А вручили заслуженные подарки партнеры конкурса. Это депутат Государственной Думы Александр Спиридонов, депутаты облсобрания Михаил Авалиани и Александр Фролов, а также депутаты Архангельской городской Думы Иван Воронцов, Сергей Чанчиков и Вячеслав Широкий. Среди партнеров также реготделение «Единой России» и ее молодежное крыло – Молодая гвардия, городской департамент образования, региональное отделение Союза машиностроителей России, МУП «Горсвет», а также газета – «Архангельск - город воинской славы».

Для семей был организована выставка рисунков и праздничный концерт с номерами творческих коллективов города.


23 декабрь 16:57 | : Культура

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