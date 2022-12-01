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Дом творчества в Карпогорах проходит модернизацию в поморском стиле

Дом народного творчества в Карпогорах обновлен в рамках народной программы «Единой России». 

 Обновленные пространства представили жителям и гостям Пинежья в рамках фестиваля «Пинежская бральница». Региональный фестиваль ткачества прошел в четвертый раз в селе Карпогоры. В Год культурного наследия народов России его посвятили браному ткачеству.

 На протяжении двух дней мастера, ткачихи, приглашенные специалисты и эксперты принимали участие в научной конференции «Живая традиция», мастер-классах, этнографической выставке «Красное на белом» и других мероприятиях, посвященных традиционному северному ремеслу.

 Главным событием фестиваля стало открытие Дома народного творчества после завершения ремонта. Благодаря активному участию Архангельской области в нацпроекте «Культура» отремонтирована кровля, по периметру здания устроена отмостка, фасад обшит керамогранитом, выполнены отделочные работы в фойе – пространство обновили согласно дизайн-проекту, в котором отражен культурный код Пинежья.

 Общая сумма финансирования составила более 8,7 миллиона рублей, из них 7,1 миллиона рублей выделено из областного бюджета при поддержке губернатора Архангельской области и Архангельского областного Собрания депутатов фракции «Единая Россия».

 «Уверены, что комфортные пространства будут способствовать развитию и сохранению местных ремесленных традиций и приумножать добрую славу северных территорий», – отметила министр культуры Архангельской области Оксана Светлова.

 

22 декабрь 14:23 | : Культура

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